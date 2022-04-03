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Школярі на Володимиреччині виготовляють медичні турнікети.

Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону 03-апр, 2022, 10:019 prov 15
Школярі на Володимиреччині виготовляють медичні турнікети.
Учні з 5 по 11 класи роблять елементи, а вчителі складають готовий виріб. Допомагають їм в цьому і батьки.
«Виникла ідея розпочати виготовлення медичних турнікетів. Розробили зразок, пояснили дітям. Це практичне використання знань з предмету креслення», - кажуть в навчальному закладі.
Попередньо виріб пройшов перевірку у військових лікарів та всі необхідні медичні перевірки. Без погодження правильної конструкції - турнікети шити не починали.
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