П'яний водій рухався заднім ходом

Тривожні новини Рівного. Патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду без травмованих, що трапилась на вулиці Відінській. На місці події інспектори встановили, що водій транспортного засобу Mazda не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, під час руху заднім ходом здійснив наїзд на автомобіль Skoda, який був припаркований.
У 41-річного керманича патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2.55 проміле.
Охоронці порядку склали протокол за ст. 124 (Вчинення ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (Керування без відповідних документів).
З початку війни рівненські патрульні зафіксували та оформили 6 водіїв, які вчинили ДТП з ознаками сп’яніння.