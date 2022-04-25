Поліція Прикарпаття розшукує 14-річну мешканку Надвірнянщини

Відділ ювенальної превенції в Івано-Франківській області розшукує 14-річну дівчину, яка 16 травня близько 18:00 пішла з дому та по даний час її місце перебування невідоме.
Зникла – Струмецька Катерина Володимирівна, 2007 року народження, мешканка села Лісна Тарновиця, Надвірнянського району.
Прикмети розшукуваної: зріст 165 см, повної тілобудови, волосся довге, чорного кольору, очі карі.
Неповнолітня була одягнена в куртку фіолетового кольору, сині джинси та червону шапку.
Правоохоронці звертаються до громадян та ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження Катерини Струмецької або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 096 327 70 24.
Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини