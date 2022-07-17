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Богдан і Богдана здобувають для України дві медалі Всесвітніх ігор-2022 з джиу-джитсу!

Новини регіону / Спорт / Волинська область 18-июл, 2022, 09:249 prov 0
Богдан Мочульський виграв усі поєдинки у ваговій категорії до 62 кг розділу «файтинг», а у фіналі розгромив колумбійця Алехандро Вівьєскаса — 19:7. 25-річний спортсмен з Луцька вдруге поспіль стає чемпіоном Всесвітніх ігор, він також є дворазовим чемпіоном світу.
Богдана Голуб у абсолютній ваговій категорії Ne-Waza (боротьба в партері) здобула «срібло», поступившись у фіналі Меші Розенфельд з Ізраїлю – 0:2.У травні цього року 30-річна спортсменка виграла перше «золото» України на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу.
Вітаємо наших майстрів джиу-джитсу з нагородами і продовжуємо вболівати за українців у Бірмінгемі!


Міністерство молоді та спорту України.
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