Богдан і Богдана здобувають для України дві медалі Всесвітніх ігор-2022 з джиу-джитсу!

Богдан Мочульський виграв усі поєдинки у ваговій категорії до 62 кг розділу «файтинг», а у фіналі розгромив колумбійця Алехандро Вівьєскаса — 19:7. 25-річний спортсмен з Луцька вдруге поспіль стає чемпіоном Всесвітніх ігор, він також є дворазовим чемпіоном світу.Богдана Голуб у абсолютній ваговій категорії Ne-Waza (боротьба в партері) здобула «срібло», поступившись у фіналі Меші Розенфельд з Ізраїлю – 0:2.У травні цього року 30-річна спортсменка виграла перше «золото» України на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу.Вітаємо наших майстрів джиу-джитсу з нагородами і продовжуємо вболівати за українців у Бірмінгемі!