Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 08.08 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 42340 (+140) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1811 (+6) од,бойових броньованих машин / APV ? 4070 (+15) од,артилерійських систем / artillery systems – 960 (+2) од,РСЗВ / MLRS - 261 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 132 (+0) од,літаків / aircraft – 223 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 192 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 754 (+4),крилаті ракети / cruise missiles - 182 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2993 (+15) од,спеціальна техніка / special equipment - 86 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!