Балансировочный станок Smart Weight: особенности и преимущества

Качество оказания автосервисом услуги балансировки колес зависит не только от мастерства специалистов, но и от характеристик используемого оборудования. Предпочтение при выборе оснащения владельцы СТО и автосервисов отдают универсальным и надежным автоматизированным стендам. К их числу относится балансировочный станок Smart Weight от компании из США Хантер, сочетающий функциональность с простотой эксплуатации.
Особенности балансировочного станка Smart Weight
Компания Hunter, специализирующаяся в направлении разработки и усовершенствования автомобильных стендов балансировки, создала уникальный продукт путем внедрения запатентованной брендом технологии Smart Weight. Внедрение технологии позволило значительно улучшить показатели управляемости, динамичности, устойчивости и комфортности вождения авто после балансировки.
Балансировочные стенды оснащены лазерами, заменившими ранее применяемые для измерения параметров колес рычаги. Благодаря бесконтактному вводу параметров существенно повысились точность и скорость выполняемых процедур. На усовершенствованном балансировочном станке Смарт Веигхт процедуру балансировки можно провести за 8 секунд, благодаря чему автосервис может обслужить большее количество клиентов. Наличие дополнительных опций в виде колесного лифта и быстросъемной гайки облегчает работу оператора.
Преимущества станков Смарт Веигхт от Hunter
Несомненным преимуществом станков от известного бренда Hunter является отсутствие необходимости в использовании специальных грузов. Результат балансировки практически не зависит от человеческого фактора.
Среди достоинств высокотехнологичных стендов с технологией Smart Weight:
- простота измерения параметров;
- возможность автоматического выбора режима веса;
- автоматическое переключение скорости вращения;
- наличие функции указания точного веса и места размещения грузиков;
- автоостановка станка по выполнении задачи.
Количество грузиков для балансировки благодаря запатентованной технологии уменьшилось на 40%, обеспечив экономию материала и финансов. Полная автоматизация процесса балансировки позволила повысить качество итогового результата.
Автоматические модели наиболее востребованы автомастерскими и автосервисами, поскольку окупаемость оборудования этого типа очень высокая.