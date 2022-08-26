Балансировочный станок Smart Weight: особенности и преимущества





Качество оказания автосервисом услуги балансировки колес зависит не только от мастерства специалистов, но и от характеристик используемого оборудования. Предпочтение при выборе оснащения владельцы СТО и автосервисов отдают универсальным и надежным автоматизированным стендам. К их числу относится балансировочный станок Smart Weight от компании из США Хантер, сочетающий функциональность с простотой эксплуатации.

Особенности балансировочного станка Smart Weight

Компания Hunter, специализирующаяся в направлении разработки и усовершенствования автомобильных стендов балансировки, создала уникальный продукт путем внедрения запатентованной брендом технологии Smart Weight. Внедрение технологии позволило значительно улучшить показатели управляемости, динамичности, устойчивости и комфортности вождения авто после балансировки.

Балансировочные стенды оснащены лазерами, заменившими ранее применяемые для измерения параметров колес рычаги. Благодаря бесконтактному вводу параметров существенно повысились точность и скорость выполняемых процедур. На усовершенствованном балансировочном станке Смарт Веигхт процедуру балансировки можно провести за 8 секунд, благодаря чему автосервис может обслужить большее количество клиентов. Наличие дополнительных опций в виде колесного лифта и быстросъемной гайки облегчает работу оператора.

Преимущества станков Смарт Веигхт от Hunter

Несомненным преимуществом станков от известного бренда Hunter является отсутствие необходимости в использовании специальных грузов. Результат балансировки практически не зависит от человеческого фактора.

Среди достоинств высокотехнологичных стендов с технологией Smart Weight:

простота измерения параметров;

возможность автоматического выбора режима веса;

автоматическое переключение скорости вращения;

наличие функции указания точного веса и места размещения грузиков;

автоостановка станка по выполнении задачи.

Количество грузиков для балансировки благодаря запатентованной технологии уменьшилось на 40%, обеспечив экономию материала и финансов. Полная автоматизация процесса балансировки позволила повысить качество итогового результата.

Автоматические модели наиболее востребованы автомастерскими и автосервисами, поскольку окупаемость оборудования этого типа очень высокая.