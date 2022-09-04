Самсон - особа історична, а не легендарна

Ще в 1973 році археологи знайшли храм, який був тим храмом, який зруйнував Самсон. Цікава, драматична і трагічна історія біблейського героя-силача Самсона, якого ізраїльтяни за його розум і силу обрали Суддею. Як відомо, на той час у них не було царя, а вони обирали собі суддю, який вирішував усі їхні питання. Якщо раніше ця історія вважалася більш фантастичною, то після багатьох міжнародних археологічних експедицій вчені, історики та археологи схиляються до версії, що Самсон історична та біблійна особа, більш всього, що це нащадок великанів, з якими в Біблії зустрічаються неодноразово, адже звичайна людина не змогла б зробити, те, що робив Самсон.

Біблія розповідає, що найзапеклішими ворогами, які переслідували іі гнобили були фелистимляни та амалакитяни удеївАрхеологи, які займалися розкопками в землях, описаних Біблією, з кожним роком знаходять все більше доказів біблійних подій. Одне відкриття відбулося в 1973 році, коли археологи виявили филистимський храм. Це був перший такий храм, знайдений археологами. Храм знаходився в пагорбі, розміщеному у великому сучасному ізраїльскому місті Тель-Авіві. Цей храм филистимлян відноситься до часів суддів Ізраїля. Сумніви розвіяла наступна експедиція, яка знайшла серед руїн храму велику кількість людських рештків, а також розвалену статую бога филистимлян дагона, який був виготовлений із іншого каменю.

Храм в Тель-Авіві був частиною невеликого, але добре спланованого, филистимського міста з прямими паралельними вуличками. Під храмом знаходилося сміття та уламки будівельних матеріалів, з чого можливо припустити, що храм був збудований на руїнах двох раніше існуючих филистимських храмів.

Филистимляни будували свої храми на кам'яній основі. В якості матеріалів для стін вони використовували висушену на сонці глиняну цеглу. Стіни храму мали товщину більше 1 метра. Ці стіни стоять до сих пір, але мають висоту лише 1 м.

Заштукатурені лави стояли вздовж стін головного залу храму. В кінці головного храму знаходилося підвищення, де колись стояв божок, якому люди поклонялися. На підлозі храму лежали кістки тварин, що вказує на жертвоприношення в цьому филистимському храмі.

Але найцікавіший і найзначніший момент для людей, котрі вивчають Біблію: опора для стріхи храму. Це були дві колони, які мали міцні камінні основи знизу. Археологи виявили дві камінні основи колон, розміщених в середині храму. Колони були розміщені настільки близько, що, коли б високий чоловік розвів руки в сторони, він міг би покласти руку на кожну з них. Так сталося у филистимському храмі, згаданому у Біблії:

"Володарі филистимські зібралися, аби принести велику пожертву Даґонові, своєму богові, і повеселитися. І сказали вони: наш бог віддав Самсона, ворога нашого, у нашу руку... Коли звеселилося серце їхнє, сказали: Покличте Самсона, нехай він посмішить нас. І прикликали Самсона з дому в'язнів, і він тішив їх жартами, і поставили його поміж стовпами, що підпирали стелю... А дім той був виповнений чоловіками та жінками, і там були всі володарі филистимські, і на даху було близько трьох тисяч мужів та жінок, що приглядалися до витівок Самсона... І зсунув Самсон з місця два середніх стовпи, на котрих стояв дім той, обіпершися на них, на одного правицею своєю, а на другого – лівою рукою своєю... І сказав Самсон: Нехай помру я разом із филистимлянами! І він щосили натиснув на стовпи, і рухнув дім на володарів і на весь народ, що був у ньому. І було мертвих, котрих погубив Самсон, сам гинучи, набагато більше від тих, котрих він понищив за життя свого." (Суддів 16:23, 25, 27, 29, 30).

вичайна людина не змогла б зробити того, що зробив Самсон. Але Самсон просив у Бога сили в останній раз, адже його Бог покинув, за те що він порушив заповіді. Уся знать филистимлян які насміхалися з нього, загинула.

Храм, знайдений в сучасному Тель-Авіві, дуже схожий на храм, описаний в книзі Суддів. До відкриття, зробленого в 1973 році, Біблія була єдиним джерелом, яке описувало филистимьске поклоніння чи филистимські будинки. Відтепер люди, які сумніваються в достовірності Біблії, ніяк не можуть спростувати реальність існування филистимського народу та їх храму, зі стріхою, яка трималася на колонах.

Унікальна антична печатка розміром з монету в один пенс, знайдена археологами в Бет Шемеш за 20 кілометрів від Єрусалима, можливо, є найбільш раннім художнім втіленням біблійної оповіді про Самсону

Унікальна антична печатка розміром з монету в один пенс, знайдена археологами в Бет Шемеш за 20 кілометрів від Єрусалима, можливо, є найбільш раннім художнім втіленням біблійної оповіді про Самсону.

На печатці, яку археологи датують 12 століттям до Різдва Христового, зображена людина, що бореться з левом.

"Знахідка не є підтвердженням тому, що легендарний силач, який за переказами розірвав лева, дійсно існував, але вона дозволяє витягнути з глибин віків цю історію і розглянути її в археологічному плані", - говорить археолог Тель-Авівського університету Шломо Бунімовіц.