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У фтизіопульмонологічному центрі планують відкрити відділення паліативної допомоги

Рівненська область / Новини регіону 28-окт, 2022, 08:009 prov 0
Директор КП «Рівненський обласний фтизіопульмонологічний центр» Федір Авурука звернувся до обласної ради з проханням погодити внесення змін до структури та штатного розпису.
Це пов’язано зі створенням нового паліативного відділення у медичному центрі.
Сьогодні це питання розглянули на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства (голова комісії Юрій Білик).
За словами Федора Авруки, сьогодні досить сильно зростає актуальність надання паліативної допомоги серед населення.
- На 2023 рік плануємо контрактуватися в Національній службі здоров’я України по пакету стаціонарного паліативу. В нашому закладі створюється паліативне відділення на 20 ліжок, що значно розширить спектр надання медичних послуг в закладі. Окрім того, це збільшить надходження від НСЗУ та підкреслить позицію закладу і важливість розвитку цього напрямку надання послуг для наших громадян, - розповів директор фтизіопульмонологічного медичного центру.
Члени комісії одноголосно погодили це питання.
Також  в ході засідання вони розглянули низку профільних питань, які стосуються фінансових звітів та планів медичних закладів. Крім того, погодили внесення змін до штатних розписів комунальних підприємств медичної галузі. 
Джерело.
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