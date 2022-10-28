У фтизіопульмонологічному центрі планують відкрити відділення паліативної допомоги

Директор КП «Рівненський обласний фтизіопульмонологічний центр» Федір Авурука звернувся до обласної ради з проханням погодити внесення змін до структури та штатного розпису.

Це пов’язано зі створенням нового паліативного відділення у медичному центрі.

Сьогодні це питання розглянули на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства (голова комісії Юрій Білик).

За словами Федора Авруки, сьогодні досить сильно зростає актуальність надання паліативної допомоги серед населення.

- На 2023 рік плануємо контрактуватися в Національній службі здоров’я України по пакету стаціонарного паліативу. В нашому закладі створюється паліативне відділення на 20 ліжок, що значно розширить спектр надання медичних послуг в закладі. Окрім того, це збільшить надходження від НСЗУ та підкреслить позицію закладу і важливість розвитку цього напрямку надання послуг для наших громадян, - розповів директор фтизіопульмонологічного медичного центру.

Члени комісії одноголосно погодили це питання.

Також в ході засідання вони розглянули низку профільних питань, які стосуються фінансових звітів та планів медичних закладів. Крім того, погодили внесення змін до штатних розписів комунальних підприємств медичної галузі.