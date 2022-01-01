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"Зерновий коридор" відновився. Україна може вийти на довоєнні показники експорту

Головна / Україна і світ 03-ноя, 2022, 13:119 prov 0

Після поновлення роботи "зернового коридору" з українських портів - "Одеси", "Чорноморська" та "Південного" - вийшли сім суден з 290 тис. тонн української агропродукції до Азії та Європи. Це повідомили в міністерстві інфраструктури.

Відновлення "зернового коридору" підтвердили і в Туреччині.

"Ініціатива відповідає інтересам усіх сторін та її зрив призведе лише до негативних наслідків. Переговори дали позитивні результати", - цитує турецька агенція Anadolu слова міністра оборони Хулусі Акара.

За інформацією міністерства інфраструктури, від 1 серпня, коли завдяки угоді за посередництва ООН та Туреччини із заблокованих Росією українських портів вирушили перші судна із харчами, країна експортувала 10 млн тонн агропродукції до 43 держав.

Там зазначають, що у жовтні "обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40% якби Росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі".

Джерело.
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