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Прикарпатця засудили до 7 років ув’язнення за смертельне побиття знайомого

Новини регіону / Івано-Франківська область 06-ноя, 2022, 07:299 prov 0
Косівська окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно місцевого жителя, який наніс своєму знайомому тілесні ушкодження несумісні з життям (ч. 2 ст. 121 КК України).Чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі.
Встановлено, що у квітні цього року 35-річний прикарпатець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті неприязних відносин, почав з’ясовувати сосунки зі знайомим. Він наніс чоловікові численні удари в голову та інші частини тіла. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, від яких він помер наступного дня.  
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.
Івано-Франківська обласна прокуратура.
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