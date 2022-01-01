Прикарпатця засудили до 7 років ув’язнення за смертельне побиття знайомого

Косівська окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно місцевого жителя, який наніс своєму знайомому тілесні ушкодження несумісні з життям (ч. 2 ст. 121 КК України).Чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі.Встановлено, що у квітні цього року 35-річний прикарпатець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті неприязних відносин, почав з’ясовувати сосунки зі знайомим. Він наніс чоловікові численні удари в голову та інші частини тіла. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, від яких він помер наступного дня.Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.