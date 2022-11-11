"Приблизно 10% навантаження": Рівнеазот частково відновив роботу після аварійної зупинки

когенераційні установки

Запуск підприємства відбувся у вівторок, 8 листопада. Нині завод працює на 10% від потужності, розповів Олег Арестархов."На заводі запустили дві. Тож ми працюємо повністю на власній електроенергії", — зазначив він.Наразі підприємство відновило виробництво лише одного виду продукції — вапняково-аміачної селітри. Також там продовжують очищати стічні води з Рівного."Вироблення ключової аміачної селітри ми не змогли відновити. У нас домовленість з владою, ми не беремо електроенергію із загальної мережі. Допоки населення не буде забезпечене енергією, теплом, ми не можемо навантажувати ці потужності. Також ми маємо виконати усі обов'язки перед аграріями та виплачувати працівникам зарплатню. Це ті причини, чому працюємо лише на 10%", — пояснив Олег Арестархов.Він додав, що фахівці Рівнеазоту також залучені до відновлення енергетичної інфраструктури області після ракетних ударів.Олег Арестархов Суспільному розповів, що аварійна зупинка коштувала підприємству "значних економічних втрат"."Так, ми зазнали збитків. Це декілька мільйонів доларів. Пізніше будемо співпрацювати з урядом, вносити все у реєстр. І коли Україна буде судитись проти Росії, то ми спробуємо ці втрати повернути", — розповів керівник з комунікацій Group DF.