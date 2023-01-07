Уперше в Лаврі звучить українська: у соборі відбувається різдвяна служба митрополита Епіфанія



Уперше проводить різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври Православна церква України.

Перед самим собором стоїть екран де йде трансляція Богослужіння.31 грудня завершився термін оренди Успенського та Трапезного соборів на території Верхньої лаври для УПЦ МП . Намісник Києво-Печерської лаври УПЦ МП митрополит Павло (Лебідь) просив президента Володимира Зеленського залишити собори за УПЦ МП.Проте згодом Міністерство культури повідомило, що не буде рекомендувати Лаврському заповіднику продовжувати з УПЦ МП оренду двох соборів.І ось, 5 січня комісія приймання-передавання передала два собори у власність держави.Зрештою національний заповідник "Києво-Печерська лавра" дозволив ПЦУ провести 7 січня різдвяне богослужіння.Ще у користуванні УПЦ МП залишається Нижня Лавра. Адже там договір оренди безстроковий. Комісія має перевірити правомірність такого користування.Перед тим, як стало відомо, що ПЦУ все-таки отримали дозвіл на богослужіння, УПЦ МП опублікувала відео, на якому в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник каже, що звернення про богослужіння не надходило.Тож в УПЦ МП звинуватили ПЦУ в "силовому захопленні" Успенського собору через "шантаж і введення в інформаційну оману суспільства".Також представники УПЦ МП звинуватили українські медіа в тому, що вони поширили нібито неперевірену інформацію про богослужіння ПЦУ.1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Вони пов'язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри.Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській областях та інших областях.