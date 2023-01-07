Уперше в Лаврі звучить українська: у соборі відбувається різдвяна служба митрополита Епіфанія

Перед самим собором стоїть екран де йде трансляція Богослужіння.
Уперше проводить різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври Православна церква України.
Чому це стало можливим?
31 грудня завершився термін оренди Успенського та Трапезного соборів на території Верхньої лаври для УПЦ МП . Намісник Києво-Печерської лаври УПЦ МП митрополит Павло (Лебідь) просив президента Володимира Зеленського залишити собори за УПЦ МП.
Проте згодом Міністерство культури повідомило, що не буде рекомендувати Лаврському заповіднику продовжувати з УПЦ МП оренду двох соборів.
І ось, 5 січня комісія приймання-передавання передала два собори у власність держави.
Зрештою національний заповідник "Києво-Печерська лавра" дозволив ПЦУ провести 7 січня різдвяне богослужіння.
Ще у користуванні УПЦ МП залишається Нижня Лавра. Адже там договір оренди безстроковий. Комісія має перевірити правомірність такого користування.
Як відреагували в УПЦ МП?
Перед тим, як стало відомо, що ПЦУ все-таки отримали дозвіл на богослужіння, УПЦ МП опублікувала відео, на якому в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник каже, що звернення про богослужіння не надходило.
Тож в УПЦ МП звинуватили ПЦУ в "силовому захопленні" Успенського собору через "шантаж і введення в інформаційну оману суспільства".
Також представники УПЦ МП звинуватили українські медіа в тому, що вони поширили нібито неперевірену інформацію про богослужіння ПЦУ.
Довідка
1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Вони пов'язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри.
Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській областях та інших областях.
Джерело.