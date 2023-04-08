У міському суді обвинувачений вдарив правоохоронця

За процесуального керівництва Рівненської оружної прокуратури обвинуваченому, який утримується в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» повідомлено про підозру в умисному заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров’я у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 КК України).Слідством встановлено, що у лютому цього року чоловік, перебуваючи в конвойному приміщенні Рівненського міського суду, достовірно знаючи, що поліцейський перебуває при виконанні своїх службових обов’язків та має здійснювати його конвоювання до зали судового засідання, умисно вдарив своєю головою у ніс потерпілого, чим спричинив йому тілесні ушкодження.Досудове розслідування проводять слідчі СВ Рівненського РВП ГУ НП в Рівненській області.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.