Рівне:

Створення та просування сайтів

У міському суді обвинувачений вдарив правоохоронця

Рівненська область / Новини регіону 07-кві, 2023, 07:269 prov 53
За процесуального керівництва Рівненської оружної прокуратури обвинуваченому, який утримується в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» повідомлено про підозру в умисному заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров’я у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 КК України).
Слідством встановлено, що у лютому цього року чоловік, перебуваючи в конвойному приміщенні Рівненського міського суду, достовірно знаючи, що поліцейський перебуває при виконанні своїх службових обов’язків та має здійснювати його конвоювання до зали судового засідання, умисно вдарив своєю головою у ніс потерпілого, чим спричинив йому тілесні ушкодження. 
Досудове розслідування проводять слідчі СВ Рівненського РВП ГУ НП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
Схожі новини
На Рівненщині після побиття в колонії помер в’язень
Рівненська область / Новини регіону

На Рівненщині після побиття в колонії помер в’язень

Колишнього директора теплопостачальної компанії підозрюють у заволодінні бюджетними коштами
Рівненська область / Новини регіону

Колишнього директора теплопостачальної компанії підозрюють у заволодінні бюджетними коштами

Дочці, яка вдарила ножем свого батька, повідомлено про підозру
Рівненська область / Новини регіону

Дочці, яка вдарила ножем свого батька, повідомлено про підозру

Посадовець попався на хабарі
Рівненська область / Новини регіону

Посадовець попався на хабарі

Судитимуть за опір правоохоронцям
Головна / Рівненська область

Судитимуть за опір правоохоронцям

Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Сайт безкоштовних оголошень Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору