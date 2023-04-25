Оперативна інформація станом на 06.00 25.04.2023 щодо російського вторгнення

Минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Клюси, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Кучерівка, Шалигіне, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине, Могриця, Попівка Сумської області, а також Окіп, Малі Проходи, Стрілеча, Нескучне, Гатище, Бударки та Чугунівка на Харківщині.На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Масютівка, Кислівка Харківської області та Новоселівське - Луганської.На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Переїзне Донецької області.На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне та Нью-Йорк Донецької області.На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Це, зокрема, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Ласточкине, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Комар Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. В той же час, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів Запорізької області; Іванівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.Для надання медичної допомоги своїм пораненим, російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області. Зокрема, у місті Хрустальний, окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також 3 ударів по зенітно-ракетних комплексах. Окрім того наші захисники збили 10 ворожих БпЛА різних типів.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо!Слава Україні!