Ситуація після підриву ГЕС: на Херсонщині затоплені 1852 будинки, рівень води ще зросте

Через значні руйнування дамби гідроелектростанції вода ще прибуватиме.
Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води на Херсонщині збільшиться ще до 1 м. Наразі затоплені 1852 будинки на правобережжі.
Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у відеозверненні вранці 7 червня.
"Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано. Інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин", – розповів очільник області.
Він також поінформував, що вночі почало підтоплювати Білозерську громаду, якої 6 червня вода ще не дісталася. Загалом станом на ранок 7 червня затоплено 1852 будинки на правобережній Херсонщині.
"Вже всі працюють, аби допомогти людям, які опинились у зоні підтоплення. Вночі до нас звернулося 13 людей, серед яких п’ятеро – жителі лівобережжя. Станом на 6:00 евакуйовано 1457 людей. Зокрема, з мікрорайону Корабел вивезли 1286. Тільки зранку звідти допомогли вибратися 10 людям", – розповів Прокудін.
Він додав, що поліція, ДСНС військові – всі на місці.
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