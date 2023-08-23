Китай і ПАР зробили спільну заяву про війну в Україні

Китай та Південно-Африканська Республіка заявили, що й надалі наполягатимуть на політичному врегулюванні війни в Україні.
Лідери країн все ще впевнені, що лише переговори дозволять завершити "конфлікт", пише видання Xinhua.
"ПАР та КНР підтримують глобальну систему, в центрі якої знаходиться ООН, справедливий міжнародний порядок на основі міжнародного права, що має регулювати відносини між державами, а також цілі і принципи Статуту ООН, серед яких повага суверенітету і територіальної цілісності країн", – сказано в спільній заяві Сі Цзіньпіна і Сиріла Рамафоси.
Водночас у Китаї вперто називають розв'язану Росією криваву війну в Україні конфліктом чи ситуацією.
"Обидві сторони погодилися, що діалог і переговори є єдиним життєздатним варіантом вирішення конфлікту. Вони будуть продовжувати сприяти мирним переговорам і грати конструктивну роль в політичному врегулюванні ситуації", – зазначено в повідомленні.
Неявка російського диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС у Йоганнесбурзі свідчить про ізоляцію Росії і його самого. А також показує вкрай обмежені можливості президента Російської Федерації на пересування світом.
Раніше Путін був людиною, на яку не можна було не звернути уваги. Однак після його вторгнення в Україну світ сприймає його по-іншому. Тепер російський диктатор відсутній на світовій політичній арені.
БРІКС – міждержавне об'єднання п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки.
У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за участь у схемі депортації українських дітей до РФ.
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