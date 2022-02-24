Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 26.08.23 were approximately:особового складу / personnel – близько/ about 260270 (+640) осіб / persons,танків / tanks – 4390 (+12) од,бойових броньованих машин / APV – 8539 (+18) од,артилерійських систем / artillery systems – 5379 (+18) од,РСЗВ / MLRS – 726 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 497 (+2) од,літаків / aircraft – 315 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4367 (+11),крилаті ракети / cruise missiles – 1411 (+2),кораблі /катери / warships / boats – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7823 (+33) од,спеціальна техніка / special equipment – 804 (+2).Дані уточнюються / Data are being updated.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!