На Волині затримали в’язнів, які хитрим способом видурювали гроші в таксистів

На Волині ув’язнені видурювали гроші у водіїв таксі. Вони просили доставити вигадані замовлення, які мали оплатити таксисти.
Про це повідомила поліція Волинської області.
Так, 27-річний засуджений разом з двома спільниками телефонував до водіїв таксі, представляючись адміністратором ресторану чи кафе, та просив забрати уявне замовлення в гіпермаркетах, оплативши його в терміналах.
Водії вносили кошти, поповнюючи абонентські номери, які їм диктував шахрай. Після оплати вигаданих товарів у терміналах зв'язок із шахраєм зникав.
Поліціянти задокументували щонайменше 20 таких епізодів. За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
В Україні набирає оберти новий вид онлайн-шахрайства: людям пропонують за грошову винагороду переглядати відео в соціальних мережах і ставити «лайки». Відповідні повідомлення аферисти розповсюджують у популярних месенджерах.
Мешканка Львова обманювала людей, продаючи їм неіснуюче військове спорядження.