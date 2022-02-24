Ювілейний 5-й фінал кубка міста Сарни

Для визначення фіналістів у 2023 році провели одинадцять етапів на кубка міста Сарни з шахів. До фіналу потрапили шістнадцять кращих шахістів.Змагання пройшли за олімпійською системою, що складалася з двох партій (білими і чорними фігурами) з контролем часу по 20 хвилин кожному учаснику на партію. В разі однакової кількості очок (1:1) в очному поєдинку призначалася додаткова партія ( армагеддон) з контролем часу 5 хвилин білим і 4 хвилини чорним. У випадку нічиєї переможцем був шахіст, що грав чорними фігурами. Право вибору кольору фігур встановлювалося жеребкуванням.Уже у 1/8 фіналу склав зброю перший володар кубка міста Іван Зань, поступившись Петрові Куклі (м. Вараш) 2-0. Досить несподівано також поступився Андрій Чернецов Юрію Корсуну 2-0. Найзапекліша сутичка відбулася у партіях Олександра Цицюри – Василя Якимчука. Долю зустрічі вирішив армагедон на користь Олександра 2-1. Решта партій 1/8 фіналу завершились так: Олександр Абрамчук – Рінат Валєєв 2-0, Олександр Параниця – Віктор Сергійчук 1,5 – 0,5, Віталій Годунко – Володимир Галаган 1,5 – 0,5, Віктор Параниця - Вадим Новак 1,5 – 0,5, Олексій Жакун (м. Дубровиця) – Тарас Банацький 2-0.В 1/4 фіналу боротьба загострилася. Результати цього етапу: Олександр Параниця – Юрій Корсун 2-0, Олександр Цицюра – Олександр Абрамчук 1,5 – 0,5. Олексій Жакун – Віталій Годинко 1,5 – 0,5, Петро Кукла – Віктор Параниця 1,5 – 0,5.В напів-фіналі Олександр Параниця напрочуд легко подолав Олександра Цицюру 2-0, а Петро Кукла не залишив жодних шансів Олексію Жакуну 2-0.У фіналі Петро Кукла чинив достойний опір Олександру Параниці лише в першій партії – нічия , у другій Олександр на класі здолав опонента та втретє підряд став володарем кубка міста Сарни.В боротьбі за бронзову нагороду Олексій Жакун переграв Олександра Цицюру 2-0. У сутичці за п’яте місце Олександр Абрамчук з армагедоном здолав Віталія Годунка 2-1.1.Параниця Олександр (Сарни) - володар кубка2.Кукла Петро (Вараш) - фіналіст3.Жакун Олексій (Дубровиця) - бронзовий призер4.Цицюра Олександр (Сарни)5.Абрамчук Олександр (Чудель)6.Годунко Віталій (Сарни)7.Параниця Віктор (Сарни)8.Корсун Юрій (Сарни)9.Сергійчук Віктор (Стрільськ)10.Галаган Володимир (Сарни)11.Якимчук Василь (Сарни)12.Зань Іван (Сарни)13.Чернецов Андрій (Сарни)14.Банацький Тарас (Поляна)15.Новак Вадим (Сарни)16.Валєєв Рінат (Сарни)По завершенні змагань учасники зіграли швидкоплинний бліц –турнір у 7 турів по 5 хвилин. Боротьба була тут не менш запеклою. Адже переможця і призерів визначав лише коефіцієнт Бухгольця. В боротьбі за перше місце завдяки коефіцієнтам Олександр Параниця обйшов Олександра Абрамчука, а в боротьбі за бронзову нагороду з поміж п’яти ! претендентів кращим виявився Олексій Жакун.1.Параниця Олександр (Сарни) - 5,0 очок2.Абрамчук Олександр (Чудель) – 5,03.Жакун Олексій (Дубровиця) - 4,54.Кукла Петро (Вараш) – 4,55.Чернецов Андрій (Сарни) – 4,56.Зань Іван (Сарни) – 4,57.Сергійчук Віктор (Стрільськ) – 4,58.Параниця Віктор (Сарни) – 4,09.Якимчук Василь (Сарни) – 4,010.Корсун Юрій (Сарни) – 3,511.Галаган Володимир (Сарни) – 3,012.Павлюк Семен (Сарни) – 3,013.Годунко Віталій (Сарни) – 2,514.Новак Вадим (Сарни) – 2,015.Валєєв Рінат (Сарни) – 1,5