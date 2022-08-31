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Ворожі "Х-55" та "Іскандер" на Рівненщині: криміналісти оприлюднили фото уламків ракет

Головна / Рівненська область / Новини регіону / Війна з московитами 01-кві, 2024, 09:089 prov 76
На щастя, ніхто не постраждав.
Вибухотехніки зафіксували падіння уламків ракет на Рівненщині. Разом зі слідчими та криміналістами вони задокументували події.
Про це йдеться у звіті Поліції Рівненської області 31 березня.
"Так, під час чергових атак країною-агресором протиповітряна оборона працювала і в двох районах Рівненської області: були збиті ракети "Х-55" та "Іскандер". На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці задокументували події. Частину уламків вилучили та скеровуватимуть на експертизу.
Поліцейські вкотре наголосили на необхідності перебувати в укритті під час повітряної тривоги. А у разі виявлення уламків повітряних цілей – негайно повідомляти до поліції за телефоном 102. Повітряна тривога у Рівненській області тривала майже півтори години. Розпочалася о 5-й ранку та закінчилася о 6:28.




Джерело.

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