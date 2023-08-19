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Вночі ворог атакував Житомирську та Хмельницьку області: пошкоджено інфраструктуру, є жертви

Новини регіону / Війна з московитами / Житомирська область / Хмельницька область 19-сер, 2023, 09:419 prov 0

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, Хмельниччина знову була атакована ворогом.

Про це повідомляє Рубрика, посилаючись на першого заступника начальника ОВА Сергія Тюріна.
В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях. Дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.
Оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога.
Також російські війська у ніч на 19 серпня атакували об'єкт інфраструктури у Житомирській області ударними дронами, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
За словами чиновника, через уламки збитого безпілотника була пожежа.
"Житомирщина. Ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС", – написав Бунечко у Telegram.
Зі слів голови ОВА, жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.
Джерело.
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