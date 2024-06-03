Роби добро, доки зможе рука твоя...

5 вересня - День благодійності





«Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях – знов знайдеш його…»

Екклезіаст 11:1



Від початку війни офіс Рівненського обласного об’єднання УЦХВЄ дав прихисток більше ніж 1000 внутрішньо переселеним особам. І зараз практично щодня в офісі шести десяткам переселенцям надається допомога у вигляді продуктових наборів, медикаментів.

Старший пресвітер Рівненщини Олександр Коток зазначає, що це стало можливим завдяки пожертвам небайдужих людей, зокрема, компанії “GAIN” з Німеччини та партнерів з Британії, США, Польщі, а також помісні церкви роблять великий внесок у пожертвування для допомоги на Схід.

18 серпня 49 дітей із різних громад Рівненщини вирушила на відпочинок до Болгарії. Учасники поїздки — хлопчики й дівчатка віком від 8 до 15 років з Дубровицької, Зарічненської, Володимирецької, Рокитнівської, Березнівської, Березівської, Дубенської та Млинівської громад. Їхні рідні загинули під час війни або зникли безвісти.



«На початку літа у мене була зустріч з уродженцем Рівненщини Віктором Прохором, він — старший пастор у Life Christian Church в США. Коли гість запитав, як можна підтримати область, ми зійшлись на думці, що дітям треба влаштувати відпочинок», — розповідає Андрій Карауш. Як повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш, подорож триватиме 12 днів, а всі витрати взяла на себе українська діаспора в США, церква «Життя» м. Такома.«На початку літа у мене була зустріч з уродженцем Рівненщини Віктором Прохором, він — старший пастор у Life Christian Church в США. Коли гість запитав, як можна підтримати область, ми зійшлись на думці, що дітям треба влаштувати відпочинок», — розповідає Андрій Карауш.



Організацію поїздки взяли на себе Рівненське обласне об’єднання УЦХВЄ - ( Олександр Коток) спільно з Відділом з питань міжнародних, міжрегіональних зв’язків та взаємодії з громадами Рівненської облради, а також з обласним департаментом . Організацію поїздки взяли на себе Рівненське обласне об’єднання УЦХВЄ - ( Олександр Коток) спільно з Відділом з питань міжнародних, міжрегіональних зв’язків та взаємодії з громадами Рівненської облради, а також з обласним департаментом .



«Ми вдячні Богу за людей, в яких відкриті серця до України. Особлива подяка церкві «Життя» м. Такома та єпископу Віктору Прохору, адже це вже не перша їхня масштабна допомога нашому народові від початку повномасштабної війни. Минулого року завдяки їхнім старанням були закуплені аптечки для ЗСУ, насіння для фермерів, профінансовані декілька поїздок на Схід з допомогою. Віримо, що і цей подарунок принесе велику користь для наших діток», – зазначив єпископ Олександр Коток.

Нещодавно Рівненське обласне об'єднання Церкви ХВЄ ( єпископ Олександр Коток) спільно з партнерами з Німеччини відправили черговий гуманітарний груз в м. Дніпро - лікарню ім. Мечникова: багатопрофільні лікарняні ліжка на пультах для тяжкохворих пацієнтів, матраци, кушетки та інше медичне приладдя.

Адже дана інстанція - це медичний заклад номер 1 в лікуванні наших захисників та цивільних, постраждалих від війни.

Рівненським об'єднанням з 2014 року на Схід було відправлено понад 1000 гуманітарних грузів різноманітного призначення.







Як відомо, пастор заснував Раду українських християнських церков - "Так ми зможемо краще та ефективніше допомагати Україні", каже Віктор Прохор. Дякуємо усім, хто долучається, а також українцям в діаспорі, особливо Церкві "Життя" з міста Такома - пастор Віктор Прохор (Life Christian Church, Tacoma). Саме завдяки таким партнерам - християнам, які діють за Словом Божим "... роби добро , доки зможе рука твоя" волонтери з Рівненщини безперервно доставляли допомогу в різних напрямках одночасно. Віктор Прохор, старший пастор християнської церкви «Життя» в м. Такома, штат Вашингтон, і голова Ради українських християнських церков штату Вашингтон.Як відомо, пастор заснував Раду українських християнських церков - "Так ми зможемо краще та ефективніше допомагати Україні", каже Віктор Прохор.



З цією метою у штаті Вашингтон керівники місцевих українських християнських громад – протестанти, православні, католики – вирішили об’єднатися у Раду Церков задля спільного служіння громаді та допомоги Україні. Таким чином українці в Америці переносять свій багаторічний досвід налагодження міжконфесійного діалогу на американський ґрунт.

Гуманітарну і медичну допомогу окремі релігійні громади передають Україні з 2014 року, але об'єднання в єдину організацію допоможе ефективніше збирати гроші на фінансування великих проєктів та промовляти в публічному просторі від імені української християнської громади.З цією метою у штаті Вашингтон керівники місцевих українських християнських громад – протестанти, православні, католики – вирішили об’єднатися у Раду Церков задля спільного служіння громаді та допомоги Україні. Таким чином українці в Америці переносять свій багаторічний досвід налагодження міжконфесійного діалогу на американський ґрунт. Спільна молитва за Україну керівників українських християнських церков штату Вашингтон, 12 березня 2024, Такома.



Подія відбулася 12-го березня в приміщенні Християнської Церкви «Життя» у місті Такома за участі громади християн віри євангельської (п’ятдесятників), євангельських християн-баптистів, адвентистів сьомого дня, української Православної Церкви в США (у єдності зі Вселенським патріархатом), Української греко-католицької Церкви та інших християнських конфесій, що представляють українців та американців українського походження штату Вашингтон.

Це – перше у США об’єднання християнських церков в рамках одного штату та однієї етнічної громади, говорять засновники нової ради.

Вони кажуть, що надихнулися своїм українським досвідом міжконфесійного діалогу, який в рамках Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій (ВРЦіРО), існує в Україні понад чверть століття і є унікальною українською інституцією.

ВРЦіРО об’єднує не лише християн України, але і мусульман, і юдеїв та представляє понад 90% українських вірян. Вона була заснована в середині 1990-х років як форум для діалогу між лідерами головних релігійних громад України.

Новообраний голова Ради українських християнських церков штату Вашингтон пастор Віктор Прохор каже, що як один з керівників об’єднання п’ятдесятницьких громад, брав участь у створенні ВРЦіРО.

І він та його колеги, які переїхали до США, повернулися до цього досвіду після початку російської широкомасштабної агресії у лютому 2022 року.

«Ми тоді розпочали цю працю в Україні, в 1996-му році, коли ми стали співзасновниками Ради церков. Але коли почалася ця велика війна, це стало великим поштовхом для об’єднання всіх наших українських церков тут в Америці. Бо таким чином ми зможемо ще краще та ефективніше допомагати Україні», – каже пастор Прохор

Він каже, що місцеві українці протягом всього останнього десятиліття війни, яку Росія вела проти українців, допомагали грошима, медикаментами, запрошували на лікування воїнів та поранених цивільних, але зараз відчувають, що назріла потреба виступати і політично одним голосом від імені своїх парафіян.

«Потреба в організації була і раніше, але зараз вона виникла по-особливому, через те, що Конгрес США затримується з допомогою Україні, ми як виборці, ми як платники податків, маємо повне право давати запит нашим законодавцям і ми зверталися з цим до спікера (Палати представників Майкла) Джонсона до конгресменів, щоб вони пришвидшили і посилили підтримку України. Ми хочемо, щоб вони зробили все, що може допомогти зараз Україні», – каже пастор Прохор, який після початку російської агресії регулярно буває в Україні з гуманітарною допомогою і духовною підтримкою.

Україна неодмінно вистоіть.