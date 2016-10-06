Податок на доходи фізичних осіб поповнив місцеві бюджети області більш як на 1,1 млрд.грн.

З початку року до місцевих бюджетів Рівненщини платники податків спрямували понад 1,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже на 379 мільйонів гривень більше, ніж торік. Крім того Державний бюджет отримав 536 млн.грн податку.

Коментуючи надходження січня – вересня 2016 року, заступник начальника ГУ ДФС у Рівненській області Надія Друзюк відзначила , що успішне виконання завдань по наповненню місцевих бюджетів це безумовна ознака системної роботи з платниками податків і свідчення підтримки дій органів фіскальної служби Рівненщини з боку як виконавчої гілки влади, так і місцевого самоврядування.

ГУ ДФС у Рівненській області.