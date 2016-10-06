 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

На соціальні потреби держави працедавці Рівного спрямували ..
Протягом січня - вересня 2016 року у Рівному сплачено 619,8 мільйонів гривень єдиного внеску на зага ...


На Рівненщині вилучено спирт невідомого походження на 565,5 ..
Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках проведенн ...


Викрито чергову підпільну АЗС
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках пров ...


Податок на доходи фізичних осіб поповнив місцеві бюджети обл ..
З початку року до місцевих бюджетів Рівненщини платники податків спрямували понад 1,1 мільярда гриве ...


Суд підтвердив правильність рішення рівненських митників
Апеляційний суд Рівненської області днями підтвердив рішення митників щодо нарахування штрафних санк ...


Рівненську митницю обирає для оформлення все більше компаній
З початку року на Рівненщині почали оформлюватися 172 нові компанії (підприємці). Про це повідомив н ...


Понад 235 мільйонів гривень акцизного податку надійшло до мі ..
На Рівненщині до місцевих бюджетів протягом січня – вересня 2016 року сплачено понад 235 мільйонів ...
 
Податок на доходи фізичних осіб поповнив місцеві бюджети області більш як на 1,1 млрд.грн.
Переглядів Переглядів: 25  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 12:51
З початку року до місцевих бюджетів Рівненщини платники податків спрямували понад 1,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже на 379 мільйонів гривень більше, ніж торік. Крім того Державний бюджет отримав 536 млн.грн податку.
Коментуючи надходження січня – вересня 2016 року, заступник начальника ГУ ДФС у Рівненській області Надія Друзюк відзначила , що успішне виконання завдань по наповненню місцевих бюджетів це безумовна ознака системної роботи з платниками податків і свідчення підтримки дій органів фіскальної служби Рівненщини з боку як виконавчої гілки влади, так і місцевого самоврядування.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • У січні - лютому 2016 року до місцевих бюджетів Рівненської області платни ...
  • Платники єдиного податку Рівненщини сплатили до місцевих бюджетів 18,8 млн ...
  • Спільними зусиллями платників податків та органів влади місцеві бюджети Рів ...
  • Доходи місцевих бюджетів Рівненщини склали понад 1,6 мільярда гривень
  • Доходи місцевих бюджетів Рівненщини склали близько півтора мільярда гривень

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Октябрь 2016 (17)
    Сентябрь 2016 (31)
    Август 2016 (60)
    Июль 2016 (33)
    Июнь 2016 (53)
    Май 2016 (41)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика