Холодильное оборудование для общепита

Экономия свободного пространства важна как для крупных, так и для относительно небольших производственных помещений. На кухне пункта общественного питания без труда должно умещаться все: газовые или электроплиты, разделочные столы, варочные и жарочные поверхности, холодильное оборудование и многое другое. Всевозможный кухонный инвентарь занимает немало места. Именно поэтому, так важно уделить особое внимание эргономике и функциональности техники, приобретаемой для благоустройства кухонного пространства.

Холодильные столы помогают решить проблему экономии свободного пространства на кухне. Они берут на себя сразу несколько функций, являясь одновременно удобной разделочной поверхностью и полноценным холодильным оборудованием, которое можно использовать в ходе рабочего процесса. При этом холодильный стол достаточно компактен, его без труда можно разместить на кухне небольшой пиццерии, кафе или ресторана. Приобретая его, вы получаете двойную выгоду, как за счет экономии денежных средств, так и выигранного рабочего пространства.



Основные характеристики оборудования

Морозильные столы рассчитаны на профессиональное использование в рамках кафе, ресторанов, пиццерий, столовых и пунктов быстрого питания. Они выполняют сразу несколько функций: стола для разделки продуктов питания и, непосредственно, холодильника.

Холодильная камера имеет регулируемую степень охлаждения, настраиваемую по мере необходимости. Здесь могут храниться мясные продукты, полуфабрикаты, гарниры или порционные блюда, напитки, ингредиенты для салатов и многое другое. Для удобства эксплуатации стол морозильный оснащается внутренними полками из прочных и экологически чистых материалов (стекло, пищевая сталь и проч.).

Верхняя часть изделия, рассчитанная на непосредственный контракт с продуктами питания, сделана из нержавеющей стали пищевых сортов. Этот материал отличается высокими показателями прочности и устойчивости перед любыми видами механических, термических и химических воздействий. Таким образом, разделочную поверхность холодильного стола можно использовать для замеса теста, размещения посуды, нарезки ингредиентов для салатов, разделки мясных и рыбных продуктов. Ее довольно трудно повредить. Кроме того, нержавеющая сталь «не боится» влаги и не подвергается коррозийным изменениям. Все это делает холодильные столы невероятно удобным, практичным и долговечным видом оборудования для кухни.



Как выбрать холодильный стол?

Выбирать профессиональное оборудование для кафе или ресторана следует, исходя из суточной проходимости заведения, степени загруженности работников кухни и наличия свободного пространства.

Холодильное оборудование отличается не только по моделям и наименованиям, но и по другим качествам и свойствам: габаритам; мощности; количеству выдвижных ящиков; функциональности; типу охлаждения; стоимости и т.д.

Холодильный стол может быть:

среднетемпературным (диапазон температур рабочей камеры от -2°С до +10°С) - предпочтительнее для недолгосрочного хранения ингредиентов;

низкотемпературным или морозильным диапазон температур рабочей камеры от -5°С до -23°С) – подходящим для длительного хранения продуктов из мяса, рыбы или замороженных полуфабрикатов.

Выбирать модель следует, исходя из основных целей использования. Нет смысла приобретать мощный и большой по размеру стол для оборудования кухни маленького кафе или пункта быстрого питания. Такое оборудование помимо того, что отнимет достаточно много свободного пространства, будет неэкономичным по показателям энергозатрат.

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