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3 типа аксессуаров для Мейзу М3 Ноут и Айфон 7, которые предотвратят повреждение корпуса и экрана
Переглядів Переглядів: 16  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 18:45
3 типа аксессуаров для Мейзу М3 Ноут и Айфон 7, которые предотвратят повреждение корпуса и экрана
Добрый день! Если у Вас есть одна из вышеназванных моделей телефонов – обязательно прочтите эту статью. В ней интернет-магазин Itsell расскажет, какой для iPhone 7 и Meizu M3 Note чехол лучше купить, а также покажет два дополнительных товара на дисплей.
3 типа аксессуаров для Мейзу М3 Ноут и Айфон 7, которые предотвратят повреждение корпуса и экрана

Стильная и эффективная защита девайса от пыли и царапин
Для начала рассмотрим мобильную «одежку». Сегодня особенно пользуются популярностью 2 форм-фактора:
открытый
закрытый
К первому виду следует отнести накладку, которая устанавливается на тыльную панель, максимально плотно держится на бортиках и не пропускает внутрь и грязь, ни влагу. Подобная вещица изготавливается из:
силикона
закаленного пластика (поликарбоната)
Дизайнеры делают акцент на миниатюрности, поэтому конструкция всегда получается аккуратной и тоненькой. Благодаря этому, гаджет не увеличивается в размерах.
Не менее примечательным образцом является бампер. В отличие от покрышки, он имеет форму рамки, фиксирующейся исключительно на боковых торцах. В качестве материала производители задействуют авиационный алюминий.
Что касается второй категории амуниции, то она представлена:
книжкой
флип
Подобные версии идентичны во всем, кроме системы открытия обложки. У книги фронтальная крышка раскрывается вбок, а у флип – сверху вниз.
Главное преимущество закрытой брони – двухсторонняя протекция. Т.е. каркас, куда помещается трубка, занимается сохранностью спинки и бочков аппарата, а кожаная «дверца» оберегает от неприятностей тачскрин.
Смотрится такая композиция очень элегантно.
Теперь давайте переключимся на продукцию, основной задачей которой, считается протекция монитора. Существует полимерная пленка, а есть более практичное приспособление – бронированное стекло:
прозрачная, гладкая поверхность
маслостойкое покрытие
эффект «анти-отпечатки»
функция улучшения четкости изображения
устойчивость к острым предметам
влагостойкость
закругленные края для максимально плотного прилегания
установка без клея

Где держать смартфон, если занимаешься спортом?
И, наконец, мы переходим к третьему помощнику – спортивный держатель.
Чтобы Вы чувствовали себя комфортно и уверенно, рекомендуем приобрести один из следующих аксессуаров:
поясная сумка
наручный футляр
Оба изделия изготовлены из неопрена, обладающего износостойким свойством. Данная ткань не парит кожу и не вызывает раздражение. Кроме того, во время дождя она не пропускает внутрь воду.
Экран устройства покрыт термопластиком, пропускающим сигнал. Таким образом, Вы сможете через прозрачное окошко управлять программным меню портативного друга.
Хотя это не кожаный чехол для iPhone 7 или Мейзу М3 Ноут, служит он так же долго. Желаете получить более детальную информацию? Свяжитесь с менеджером-консультантом:<
(093) 359-55-05
(050) 391-28-09
(067) 917-25-25
(044) 383-25-69
(048) 794-79-69
Всего доброго!
Джерело: provinciyka.rv.ua
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