На веб-порталі ДФС запрацювала альтернативна версія для людей з вадами зору та слуху

«Наразі сервіс працює в тестовому режимі. Важливим для нас є те, що користуватися альтернативною версією можна й з мобільних пристроїв, а це, по-перше, зручно для наших клієнтів, а по-друге – відповідає сучасним вимогам Інтернет-користувачів», – зазначив Голова ДФС Роман Насіров.

Для переходу до альтернативної версії для людей з особливими потребами на головній сторінці порталу розміщено відповідне гіпертекстове посилання.

Складається сервіс з трьох підсистем. Перша – це версія для людей з вадами зору.

«Користувач має можливість збільшувати розмір літер тексту та обирати кольорові пари для літер та фону (синій-білий, чорний-білий). При цьому розмір шрифту тексту, за винятком титрів, змінюється в межах до 200 відсотків, а візуальне представлення тексту має коефіцієнт контрастності не менше 5:1», – розповів Роман Насіров.

Друга підсистема розрахована для людей з вадами слуху. Так, в кожну сторінку сайту інтегровано звукові файли, які відтворюватимуть інформацію вказаних сторінок у вигляді синтезованого голосу для сприйняття користувачами Internet на слух.

Третя підсистема – це блок текстового відображення звукової інформації, який дозволятиме адміністраторам Сервісу, відповідно до прав доступу, публікувати стенограми матеріалів підрозділу веб-порталу ДФС «Медіа-центр-Відеогалерея».

ГУ ДФС у Рівненській області.