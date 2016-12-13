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На веб-порталі ДФС запрацювала альтернативна версія для люде ..
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На веб-порталі ДФС запрацювала альтернативна версія для людей з вадами зору та слуху
Переглядів Переглядів: 66  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 14:27
«Наразі сервіс працює в тестовому режимі. Важливим для нас є те, що користуватися альтернативною версією можна й з мобільних пристроїв, а це, по-перше, зручно для наших клієнтів, а по-друге – відповідає сучасним вимогам Інтернет-користувачів», – зазначив Голова ДФС Роман Насіров.
Для переходу до альтернативної версії для людей з особливими потребами на головній сторінці порталу розміщено відповідне гіпертекстове посилання.
Складається сервіс з трьох підсистем. Перша – це версія для людей з вадами зору.
«Користувач має можливість збільшувати розмір літер тексту та обирати кольорові пари для літер та фону (синій-білий, чорний-білий). При цьому розмір шрифту тексту, за винятком титрів, змінюється в межах до 200 відсотків, а візуальне представлення тексту має коефіцієнт контрастності не менше 5:1», – розповів Роман Насіров.
Друга підсистема розрахована для людей з вадами слуху. Так, в кожну сторінку сайту інтегровано звукові файли, які відтворюватимуть інформацію вказаних сторінок у вигляді синтезованого голосу для сприйняття користувачами Internet на слух.
Третя підсистема – це блок текстового відображення звукової інформації, який дозволятиме адміністраторам Сервісу, відповідно до прав доступу, публікувати стенограми матеріалів підрозділу веб-порталу ДФС «Медіа-центр-Відеогалерея».
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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