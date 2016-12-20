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Визначили переможців конкурсу малих грантів для активістів Рівненщини і Волині
Переглядів Переглядів: 61  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 13:49
11 проектів стали переможцями Другого конкурсу малих грантів для підтримки впровадження демократичних змін на місцевому рівні в Рівненській і Волинській областях. Реалізовувати свої проекти громадські організації та ініціативні групи розпочнуть вже з 1 лютого цього року.
Загалом на конкурс, оголошений РОГО «Комітет виборців України» у вересні 2016 року, було подано 35 заявок: 26 – з Рівненської області і 9 – з Волинської. Із 35 заявок 7 надійшло від ініціативних груп.
В результаті Грантовий Комітет вирішив підтримати такі проекти:
в Рівненській області:
- «Журналістський та культурний обмін регіонів Сходу та заходу України» (Ініціативна група «Медіаспільнота «Схід-Захід України»);
- «Публічність, фінансова самостійність та корупційні ризики об’єднаних територіальних громад Рівненщини і Закарпаття» (ГО «Антикорупційний моніторинг»);
- «Рівні можливості для кращого майбутнього» (Ініціативна група «Фонд сприяння лідерству»);
- «Забезпечення гендерного паритету в політичному житті Рівненщини» (ГО «Центр суспільних дій «Сівітас»);
- «Становлення гендерної рівності у суспільстві» (ГО «Рівненська федерація малого та середнього бізнесу «Єдність»);
- «Школа громадської активності» (ГО «Сприяння розвитку села»);
- «Покоління вільне від корупції» (ГО «Регіональний центр євроінтеграційних проектів»);
- «Від посилення організаційного розвитку громадських об’єднань ВПО – до позитивних суспільних змін» (ГО «Всеукраїнське об’єднання вимушено переміщених осіб «Україна – моя сім’я»);
- «Моніторинг надання послуг Регіональними центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги при затриманні громадян» (ГО «Кримська діаспора Рівненщини»).
У Волинській області:
- «Розвиток громадської активності у об’єднаних територіальних громадах Волині» (Ініціативна група «Волинь – територія позитивних змін»);
- «Український Донбас: незнайомі сторінки» (протидія стигматизації ВПО та формування адекватного сприйняття переселенців у молодіжної аудиторії Волині через розвиток міжкультурного діалогу та спільну участь у інформаційно-просвітницьких заходах)» (ГО «Переселенці Криму та Донбасу»).
Другий конкурс малих грантів для підтримки впровадження демократичних змін на місцевому рівні в Рівненській і Волинській областях проводився РОГО «Комітет виборців України» в межах проекту «Українська регіональна платформа громадянських ініціатив» за підтримки Європейського Союзу.
Святослав Дубов, інформаційний відділ РОГО КВУ.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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