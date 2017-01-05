Оригинальная парфюмерия

Для испанского бренда Zara Home дом – это Храм. Домашняя одежда, предметы декора, пастельное белье –все то, что поможет создать уют и комфорт.

Рубеж 2016 - 2017 годов стал знаковым для испанского гиганта. Торговый дом пригласил в свою команду темпераментного идальго Alberto Morillas и бургундского шевалье Jerome Epinette. Два знаменитых маэстро нишевых парфюмов создали модельный ряд из шести уникальных ароматов.

Каждый образец новой парфюмерной коллекции, например туалетная вода женская, имеет свой характер, рассчитан на самого изысканного ценителя и выражает его личность. Это аромат стиля.

Tonka Wood удивительно мягко сочетает в себе мужской энергичный цитрус с терпкостью черной смородины, облагороженных цветочными женскими нотками.

Floral Mystery – чистый аромат бархатистого персика с красной смородиной. Это яркое воспоминание о лете и детстве.

Cuir Velvet – свежесть моря, смешанная с древесными нотами и дополненная пряными оттенками, которая приносит издалека легкие нотки лаванды.

Absolutely Sublime – черный чай, с добавлением бергамота и коричневого сахара звучит сдержанно и элегантно. Это вечер отдыха после дня. Наполненного событиями и эмоциями.

Aqua Bergamota – простой и изысканный фужерный аромат хрустальной свежести нероли с аккордами лимона и бергамота на фоне древесной базы.

Evitorial Twist – букет из шалфея, лаванды и веточки белого кедра, одетый в вуаль из чувственного мускуса.