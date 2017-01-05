 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Місцеві бюджети Рівненщини поповнились на майже 309 мільйон ..
Рівненські підприємці-спрощенці за 2016 рік сплатили 308,5 мільйонів гривень єдиного податку. В порі ...


Визначили переможців конкурсу малих грантів для активістів Р ..
11 проектів стали переможцями Другого конкурсу малих грантів для підтримки впровадження демократични ...


Запрошуємо на 2 курc
Запрошуємо на 2 курс кваліфікованих робітників за спеціальністю право, фінанси, банківська справа та ...


На веб-порталі ДФС запрацювала альтернативна версія для люде ..
«Наразі сервіс працює в тестовому режимі. Важливим для нас є те, що користуватися альтернативною вер ...


Операція «Акциз-2017» триває
Серед найважливіших напрямків роботи податкової міліції є очищення ринку підакцизних товарів від фал ...


Платники Рівненщини сплатили майже 255 мільйонів гривень под ..
Впродовж 2016 року платники Рівненщини сплатили до Зведеного бюджету України 254,9 млн. грн. податку ...


185 мільйони гривень військового збору від жителів Рівнещини ..
Платники податків Рівненщини вносять вагомий внесок в справу відновлення миру, зокрема за 12 місяців ...
 
Оригинальная парфюмерия
Переглядів Переглядів: 37  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 12:22
Для испанского бренда Zara Home дом – это Храм. Домашняя одежда, предметы декора, пастельное белье –все то, что поможет создать уют и комфорт.
Рубеж 2016 - 2017 годов стал знаковым для испанского гиганта. Торговый дом пригласил в свою команду темпераментного идальго Alberto Morillas и бургундского шевалье Jerome Epinette. Два знаменитых маэстро нишевых парфюмов создали модельный ряд из шести уникальных ароматов.
Каждый образец новой парфюмерной коллекции, например туалетная вода женская, имеет свой характер, рассчитан на самого изысканного ценителя и выражает его личность. Это аромат стиля.
Tonka Wood удивительно мягко сочетает в себе мужской энергичный цитрус с терпкостью черной смородины, облагороженных цветочными женскими нотками.
Floral Mystery – чистый аромат бархатистого персика с красной смородиной. Это яркое воспоминание о лете и детстве.
Cuir Velvet – свежесть моря, смешанная с древесными нотами и дополненная пряными оттенками, которая приносит издалека легкие нотки лаванды.
Absolutely Sublime – черный чай, с добавлением бергамота и коричневого сахара звучит сдержанно и элегантно. Это вечер отдыха после дня. Наполненного событиями и эмоциями.
Aqua Bergamota – простой и изысканный фужерный аромат хрустальной свежести нероли с аккордами лимона и бергамота на фоне древесной базы.
Evitorial Twist – букет из шалфея, лаванды и веточки белого кедра, одетый в вуаль из чувственного мускуса.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Духи Монталь
  • Парфюмерия в Одессе по доступным ценам.
  • Модные парфюмы осени-2013 – выбираем аромат
  • Выбираем духи среди известных брендов
  • Narciso Rodriguez for Her edp 100 ml (Турция)

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Январь 2017 (22)
    Декабрь 2016 (33)
    Ноябрь 2016 (54)
    Октябрь 2016 (45)
    Сентябрь 2016 (30)
    Август 2016 (60)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика