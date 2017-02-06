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Солярий не заменит солнце, но…
Переглядів Переглядів: 41  Обговорень Обговорень: (0) 6-02-2017, 18:51
С приходом весны женщины начинают присматриваться к своей внешности. Уже совсем скоро придётся доставать лёгкую и открытую одежду. Но солнечных лучей ещё недостаточно, а бледное тело выглядит не очень привлекательно.
Чтобы ваша кожа поразила всех золотистым оттенком, придётся лететь в южные страны или искать иной способ обладания красивым загаром.

Преимущества солярия.
Большинство мужчин считают, что женщина со смуглой кожей выглядит более привлекательно. Поэтому девушки стараются обрести красивый загар, не дожидаясь летнего сезона. Тут и приходит на помощь солярий, имеющий массу преимуществ.
- Приятная расслабляющая процедура. Воздействие ультрафиолетовых лучей доставляет море удовольствия.
- Мгновенный результат. Кожа приобретает великолепный оттенок, ровный и устойчивый, в течение нескольких минут.
- Загар в любой сезон. Независимо от погодных условий, есть возможность загореть. Сейчас в любом городе много соляриев, на любой вкус и кошелёк.
- Устранение дефектов кожи. Благодаря правильному курсу сеансов, можно устранить некоторые недостатки кожи: устранить угревую сыпь, ослабить протекание псориаза.
- Польза для организма зимой. В зимний период обостряются косметологические проблемы. Нехватка ультрафиолета замедляет вырабатывание витамина D, который необходим для переработки кальция, важнейшего элемента здоровья. После сеансов в солярии, все проблемы будут решены.
- Защита от гриппа. В период простудных заболеваний, болезнетворные бактерии будут уничтожены ультрафиолетовым излучением.
- Улучшение настроения. В солярии стимулируется выработка эндорфинов. Гормоны счастья быстро повысят настроение, да и самочувствие резко улучшится.

Как выбрать солярий.
Выбирая солярий, решив пройти курс сеансов, не радуйтесь низким ценам. Привлекательная стоимость и огромные скидки предлагаются в салонах, где в кабинах используются лампы, исчерпавшие ресурс. От старой лампы не будет положительного эффекта, только вред коже.
Именно такое оборудование дало повод для мифов о вреде загара в соляриях. Поэтому не стесняйтесь спросить какая лампа лупа, о сроке её годности.
Не слушайте знатоков, которые советуют чаще бывать в солярии. От частых процедур может возникнуть обезвоживание кожи, с последующими морщинами. Два сеанса в месяц вполне достаточно.
Необходимо знать, что при беременности и хронических заболеваниях, солярий противопоказан. Кстати, если много веснушек и родинок тоже нельзя посещать солярий.

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Джерело: provinciyka.rv.ua
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