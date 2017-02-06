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Римские достопримечательности
Переглядів Переглядів: 42  Обговорень Обговорень: (0) 6-02-2017, 19:14
На сегодняшний день Рим является одним из наиболее посещаемых городов во всем мире, именно благодаря большому количеству памятников всех эпох. Рим донес до нашего времени много памятников культуры. Подробно описать каждый – нереально.

Компания ЗАО «Антик» Лтд – с 1999 года занимается обработкой гранита из собственного месторождения (габбро) и гранита всех видов украинских месторождений. Заказать гранитный памятник в Киеве очень просто.

Чтобы узнать, где и какие достопримечательности находятся в Риме, лучше подняться на одну из возвышенностей: Джаниколо, Пинчо, Монте-Марио. Храм всех богов – так иногда называют Римский Пантеон – одна из культовых построек Древнего Рима, относительно сохранившаяся по сей день. Храм был построен во II веке нашей эры во времена правления императора Адриана. Визуально Римский Пантеон является классическим примером древних греко-римских храмов, который нацелен больше на внутреннюю красоту, нежели на внешний вид.
Невероятное восхищение вызывает ротонда и купол, которые выполнены из сплошного бетонного монолита. Сложно представить, как древние римляне соорудили такую композицию без специальных приспособлений. Оказавшись внутри величественного храма, нельзя не обратить внимание на плотный столп света, спускающийся с потолка. Особенно завораживает это зрелище в полдень, когда солнце стоит высоко над горизонтом. Сама ротонда Пантеона имеет свою символику. Так, мраморная облицовка кирпича символизирует собой космос, а отверстие в куполе – диск солнца или так называемое «око», которое, как гласит легенда, было пробито демонами во время проведения первой мессы. Поражает и удивляет внутреннее убранство Храма.
Некоторые элементы сохранились еще со времен античности. Так, например, огромные врата из бронзы и гранитные колонны, а также купола, облицовка и многое другое, что лишний раз подтверждает невероятные познания древних римлян в архитектуре и инженерии. Бытует мнение, что в создании Римского Пантеона принимал участие сам Аполлодор Дамасский. Помимо того, Храм Всех Богов является также и усыпальницей. В одной из его сторон похоронен Рафаэль, Умберто I и король Виктор Эммануил II.
Экскурсия по Римскому Пантеону – это своеобразное путешествие в прошлое, которое непременно оставит массу впечатлений и надолго останется в памяти у каждого, кто здесь побывал. Пожалуй, сложно найти еще одно такое место, которое бы так отражало дыхание истории.
Водопровод Аква Верджине действует непрерывно со дня своего создания, а создан он был в первом веке нашей эры. Любопытные туристы конечно же задают кучу вопросов: «А был ли легионер влюблен?», «А почему фонтан называют фонтаном любви?» И тому подобные.
Фонтан Треви – самый крупный в Риме. Он посвящен морю. Бог Нептун (или как многие считают –Океан), стоя на колеснице в виде раковины, управляет потоками воды. Красота необыкновенная! Посетите фонтан любви. Заодно и узнаете, почему его так называют!
Джерело: provinciyka.rv.ua
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