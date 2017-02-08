За десятилетия на инвестиционном рынке накоплен многолетний успешный опыт в сфере брокерских услуг, который на данный момент даёт возможность решать задачи абсолютно любой сложности. Мы работаем на торговых площадках и выполняем поставленные цели в максимально короткие сроки. Наша компания предоставляет поддержку брокерам различных уровней, от начинающих и активных игроков рынка, до крупных стратегических инвесторов.



Залог успешной и эффективной работы «Украинского брокерского центра» брокерские услуги Киев— тщательно отобранный штат. В его составе – 33 опытных сотрудника, которые не первый год занимаются декларированием и таможенным оформлением товаров и транспортных средств. И делают свою работу на ОТЛИЧНО!



Подход к каждой компании сугубо индивидуален и строится на специфике предприятий и их возможностях.

Опционально мы предлагаем два вида предоставления услуг:

• Классическое брокерское обслуживание на инвестиционных рынках по телефону

• Обслуживание клиентов через специальный сервис интернет-трейдинга

Сотрудничая с нами, вы гарантированно получите следующие преимущества:

1. Профессиональную консультацию и поддержку личного менеджера.

2. Открытие брокерского счёта в самые сжатые сроки.

3. Аналитическую поддержку от высококвалифицированных специалистов.

4. Возможность прохождения узкоспециализированных курсов для изучения основных стратегий инвестиционного рынка и получения практической и полезной информации по различным направлениям.

5. Возможность получения и использования специальной электронной печати.

6. Гибкие цены на наши услуги, в зависимости от возможностей вашей компании. Предусмотрена так же фиксированная ставка для клиентов с крупным оборотом капитала по системе ММВБ и Forts.

Финансовое консультирование

Консультирование по финансовым вопросам является одним из основных направлений компании. Мы помогаем выстроить действенную стратегию в области создания и использования эмиссионных инструментов, давая первые консультации ещё на этапах моделирования их параметров. Мы предлагаем свою помощь в привлечении новых инвестиций, а так же в минимизации инвестиционных рисков путём обеспечения прозрачности эмиссии.

Корпоративные финансы

Наша инвестиционная компания предлагает широкий спектр услуг по корпоративному финансированию в условиях нестабильной экономической ситуации в стране. Мы – команда высококлассных специалистов международного уровня, обладающая необходимыми знаниями в сфере экономики и большим опытом в решении задач различной сложности, в том числе, в поддержке и развитии российских и иностранных компаний.

С 2000 года мы занимаемся организацией с нуля корпоративных облигаций в рублях и успешно консультируем множество компаний в создании таких облигаций корпоративного и муниципального уровня. Мы имеем обширный опыт в регистрации и создании облигаций, эмиссий и акций. Наша компания так же успешно сотрудничает с рядом непубличных компаний в вопросах выпуска ценных бумаг.

Мы отдаём себе отчёт в том, насколько сложно развиваться в условиях нынешней нестабильности, поэтому разработали такие направления деятельности, которые затрагивают вопросы привлечения новых инвесторов, управление проблемными активами, защиту капитала от внешних факторов и приумножение оного в то время, когда многие компании становятся банкротами.