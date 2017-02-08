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Брокерские услуги
Переглядів Переглядів: 13  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 20:08
За десятилетия на инвестиционном рынке накоплен многолетний успешный опыт в сфере брокерских услуг, который на данный момент даёт возможность решать задачи абсолютно любой сложности. Мы работаем на торговых площадках и выполняем поставленные цели в максимально короткие сроки. Наша компания предоставляет поддержку брокерам различных уровней, от начинающих и активных игроков рынка, до крупных стратегических инвесторов.

Залог успешной и эффективной работы «Украинского брокерского центра» брокерские услуги Киев— тщательно отобранный штат. В его составе – 33 опытных сотрудника, которые не первый год занимаются декларированием и таможенным оформлением товаров и транспортных средств. И делают свою работу на ОТЛИЧНО!

Подход к каждой компании сугубо индивидуален и строится на специфике предприятий и их возможностях.
Опционально мы предлагаем два вида предоставления услуг:
• Классическое брокерское обслуживание на инвестиционных рынках по телефону
• Обслуживание клиентов через специальный сервис интернет-трейдинга
Сотрудничая с нами, вы гарантированно получите следующие преимущества:
1. Профессиональную консультацию и поддержку личного менеджера.
2. Открытие брокерского счёта в самые сжатые сроки.
3. Аналитическую поддержку от высококвалифицированных специалистов.
4. Возможность прохождения узкоспециализированных курсов для изучения основных стратегий инвестиционного рынка и получения практической и полезной информации по различным направлениям.
5. Возможность получения и использования специальной электронной печати.
6. Гибкие цены на наши услуги, в зависимости от возможностей вашей компании. Предусмотрена так же фиксированная ставка для клиентов с крупным оборотом капитала по системе ММВБ и Forts.
Финансовое консультирование
Консультирование по финансовым вопросам является одним из основных направлений компании. Мы помогаем выстроить действенную стратегию в области создания и использования эмиссионных инструментов, давая первые консультации ещё на этапах моделирования их параметров. Мы предлагаем свою помощь в привлечении новых инвестиций, а так же в минимизации инвестиционных рисков путём обеспечения прозрачности эмиссии.
Корпоративные финансы
Наша инвестиционная компания предлагает широкий спектр услуг по корпоративному финансированию в условиях нестабильной экономической ситуации в стране. Мы – команда высококлассных специалистов международного уровня, обладающая необходимыми знаниями в сфере экономики и большим опытом в решении задач различной сложности, в том числе, в поддержке и развитии российских и иностранных компаний.
С 2000 года мы занимаемся организацией с нуля корпоративных облигаций в рублях и успешно консультируем множество компаний в создании таких облигаций корпоративного и муниципального уровня. Мы имеем обширный опыт в регистрации и создании облигаций, эмиссий и акций. Наша компания так же успешно сотрудничает с рядом непубличных компаний в вопросах выпуска ценных бумаг.
Мы отдаём себе отчёт в том, насколько сложно развиваться в условиях нынешней нестабильности, поэтому разработали такие направления деятельности, которые затрагивают вопросы привлечения новых инвесторов, управление проблемными активами, защиту капитала от внешних факторов и приумножение оного в то время, когда многие компании становятся банкротами.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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