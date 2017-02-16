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Військовослужбовці ОК «Захід» добровільно здали кров для дітей із захворюваннями онкогематології.
Переглядів Переглядів: 37  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 09:43
Серед донорів як чоловіки, так і жінки. В такий спосіб вони допомагають діткам.
Як зазначив офіцер військово-медичної служби управління оперативного командування майор Дмитро Горбань, такі заходи допомагають не тільки тим, хто отримує кров, а й тим, хто її здає. У донора запускається процес оновлення організму, стимулюється імунітет, знижується ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи. Окрім цього, тут ми маємо можливість зайвий раз пройти комплексне обстеження крові.
Впродовж цього тижня донорами стали майже півсотні військовослужбовців п’яти військових частин Рівненського гарнізону. Добровільна акція за участю військових, які планують здійснити благодійний вчинок, триватиме до кінця місяця.

За інформацією Віктора Шубця.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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