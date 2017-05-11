Как взбодриться за несколько минут?

В домашних условиях можно попробовать метод контрастного умывания. Проводить его необходимо на протяжении 3 минут, и после этого нужно умыться холодной водой. При нахождении на работе, чтобы не испортить макияж, рекомендуется воспользоваться контрастным обливанием рук. Для этого необходимо подставить руки под струю воды и чередовать ее температуру. При этом в течение нескольких часов сохранится бодрость.

При возможности, хотя бы на 5 минут можно выйти на свежий воздух. Для этого прекрасно подойдет балкон. Следует сделать несколько глубоких вдохов. Сонливость быстро исчезает, так как организм получил большое количество кислорода.

Можно принести на работу наушники privatmarket.ua и периодически слушать энергичную и заводную музыку, если конечно начальство не запрещает. И заметьте, при этом тут же возвращается бодрость.

Можно съесть пару кусочков горького шоколада. Но не следует увлекаться этим, в противном случае вас еще больше будет клонить в сон, так как организм насытится.

Если нет возможности отложить скучную и рутинную работу на другое время, то периодически следует делать физические упражнения. Можно встать, походить, сделать несколько приседаний, размяться.

Данный пункт для многих будет трудновыполнимым. Однако самым действенным методом борьбы с сонливостью является 20-минутный сон. В большинстве стран не приветствуется спящий сотрудник на работе. Но в Японии все можно. На многих предприятиях для работников создали специальные комнаты отдыха, в которых на протяжении 45 минут можно спокойно отдохнуть. По окончании отведенного времени на отдых, кресло мягко завибрирует, и работник не испытав шока проснется. Возможно, начальники нашей страны в скором времени додумаются до подобных полезных изобретений.