 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

У Дубні засуджено винуватця ДТП, в якій постраждав журналіс ..
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області підтримав позицію Дубенської місцевої прокуратури і ...


Понад 1 тисячу патронів та 10 гранат вилучено з автомобіля у ..
Автомобіль марки «Шевроле-Авео» зі зброєю був зупинений 28.04.2017 вночі на вимогу працівників поліц ...


Юні науковці на Рівненщину повернулися з відзнаками
21-24 квітня у Києві відбувся заключний ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідниць ...


За втручання прокуратури Рівненщини підприємство поверне дер ..
Господарський суд Рівненської області визнав обґрунтованими доводи прокуратури та зобов’язав підприє ...


В Березному змагатимуться юні плавці з усієї України
28-29 квітня у місті Березне пройде відкритий кубок Рівненської області з плавання «РЕД ШАРК».Змаган ...


За ухилення від виконання громадських робіт чоловіка засудже ..
Безробітний житель с.Уїздці Здолбунівського району, якого у вересні 2016 року засуджено Здолбунівськ ...


Сільському голові, який одержав 520 тис грн неправомірної ви ..
У Рівненському міському суді триває судовий розгляд обвинувального акту стосовно одного із сільських ...
 
Как взбодриться за несколько минут?
Переглядів Переглядів: 103  Обговорень Обговорень: (0) 11-05-2017, 21:14
В домашних условиях можно попробовать метод контрастного умывания. Проводить его необходимо на протяжении 3 минут, и после этого нужно умыться холодной водой. При нахождении на работе, чтобы не испортить макияж, рекомендуется воспользоваться контрастным обливанием рук. Для этого необходимо подставить руки под струю воды и чередовать ее температуру. При этом в течение нескольких часов сохранится бодрость.
При возможности, хотя бы на 5 минут можно выйти на свежий воздух. Для этого прекрасно подойдет балкон. Следует сделать несколько глубоких вдохов. Сонливость быстро исчезает, так как организм получил большое количество кислорода.
Можно принести на работу наушники privatmarket.ua и периодически слушать энергичную и заводную музыку, если конечно начальство не запрещает. И заметьте, при этом тут же возвращается бодрость.
Можно съесть пару кусочков горького шоколада. Но не следует увлекаться этим, в противном случае вас еще больше будет клонить в сон, так как организм насытится.
Если нет возможности отложить скучную и рутинную работу на другое время, то периодически следует делать физические упражнения. Можно встать, походить, сделать несколько приседаний, размяться.
Данный пункт для многих будет трудновыполнимым. Однако самым действенным методом борьбы с сонливостью является 20-минутный сон. В большинстве стран не приветствуется спящий сотрудник на работе. Но в Японии все можно. На многих предприятиях для работников создали специальные комнаты отдыха, в которых на протяжении 45 минут можно спокойно отдохнуть. По окончании отведенного времени на отдых, кресло мягко завибрирует, и работник не испытав шока проснется. Возможно, начальники нашей страны в скором времени додумаются до подобных полезных изобретений.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Выполняем дизайн кухни небольшого размера
  • Как можно найти квартиру на сутки в Севастополе
  • Особенности современных граверов
  • Дешевый способ избавления от болезней овощей
  • Как наносят полуперманентную тушь на ресницы

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Май 2017 (11)
    Апрель 2017 (72)
    Март 2017 (38)
    Февраль 2017 (29)
    Январь 2017 (24)
    Декабрь 2016 (33)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика