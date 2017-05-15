Несколько основных принципов грамотного создания дизайна бассейна

Создание дизайна собственного бассейна в загородном доме – удовольствие достаточно дорогостоящее. Ведь, как правило, оформлению подвергается не только чаша бассейна, но и все пространство вокруг сооружения. Ведь именно единство оформления всего пространства помогает создать неповторимый уголок уюта с четко заданным стилистическим решением. Это может быть вид лесного озера с ниспадающими ветвями таких деревьев, как ива и верба, расположенных на берегу озера. А можно бассейн оформить в качестве райского оазиса, как на одном Средиземноморском пляже. Все зависит от выбранного предназначения бассейна и его расположения.

Так, помните, что заниматься дизайном бассейна нужно еще на стадии планирования и проектирования сооружения. Ведь именно на этом этапе можно предусмотреть такие параметры, как форма бассейна, его комплектация, создание в нем зон отдыха для взрослых и для ребятни. Также именно тогда можно предусмотреть наличие таких функций как, противоток и гидромассаж.

Все свои предпочтения и желания четко и внимательно обсудите с дизайнером. Ведь зачастую, они видят ваши желания немного в другом свете, поэтому вместе составьте эскиз будущей дизайнерской работы, а также обсудите цветовую гамму.

И еще, дизайн открытого бассейна, и дизайн бассейна в помещении могут существенно отличаться друг от друга. Да и создать дизайн закрытого помещения с ограниченным пространствам гораздо проще, чем гармонично вписать конструкцию бассейна в зону отдыха на участке возле загородного дома.

Так, при разработке дизайна для открытого бассейна нужно учитывать такие особенности конструкции, как влияние дополнительных природных факторов, таких как дождь, снег и ветер. Поэтому и все элементы оформления должны обладать определенной стойкостью к воздействию данных факторов. В качестве материала для таких элементов следует отдать предпочтение металлическим конструкциям и конструкциям из хороших пород дерева.

Помните, что бассейн в Харькове – это не только чаша, наполненная водой. А это целый комплекс сооружений, который включает в себя функции отдыха и оздоровления. Поэтому кроме самого бассейна, в этой зоне располагают различные столы и стулья, лежаки, приспособления для игр.

При выборе материала для отделки самой чаши бассейна обратите внимание на то, как трудно осуществлять за ним уход, так покрытия из стеклопластика гораздо легче чистятся, чем стенки бассейна, облицованный плиткой, особенной мозаикой.