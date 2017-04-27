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За втручання Здолбунівської місцевої прокуратури добровільно повернуто навчальному закладу частину приміщення
Переглядів Переглядів: 45  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 12:05
Здолбунівською місцевою прокуратурою особлива увага приділяється захисту прав дітей та держави в освітній сфері. У зв’язку із цим систематично проводиться моніторинг законності передачі майна навчальних закладів усіх рівнів в оренду.
Зокрема, Корецьким відділом Здолбунівської місцевої прокуратури з’ясовано, що посадовими особами одного із навчальних закладів, в порушення вимог чинного законодавства укладено договір оренди приміщення для цілей, які не пов’язані з навчальним процесом.
За вказаним фактом, Здолбунівською місцевою прокуратурою Рівненської області пред’явлено до господарського суду Рівненської області позовну заяву з вимогою визнати недійсним договір оренди та зобов’язати повернути приміщення вартістю 35 490 грн у комунальну власність.
Під час розгляду позовної заяви у господарському суді Рівненської області відповідачами добровільно розірвано оспорюваний договір оренди, повернуто частину приміщення навчальному закладу, у результаті чого поновлено права 30 дітей.

За матеріалами Здолбунівської місцевої прокуратури.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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