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Выбрать здоровое растение для вашего сада легко
Переглядів Переглядів: 61  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 15:28
Если вы решили заняться освоением своего участка и организовать на нем огород или сад, то лучшим решением для выращивания здоровых растений станет посев семян. При этом способе есть риски, что не все растения выживут в первом же сезоне, потому что они достаточно нежные и хрупкие на ранних стадиях. Вы можете пойти более простым путем и купить в интернет магазине для дома, сада, огородауже растущие растения из питомника.
Если вы решили купить растение из питомника и посадить его в своем саду, то это сократит ваше участие в работе. Однако можно наоборот усугубить ситуацию, если купить у некомпетентного работника питомника растение, обработанное химическими веществами или удобрениями. Для успешного их разведения нужно научиться выбирать абсолютно здоровые экземпляры.
Можно многое сказать по тому, как растение выглядит. На нем не должно быть никаких признаков болезней или вредителей. Отверстия в листьях и увядшие стебли указывают на то, что растение было выращено в неправильных условиях или на неплодородной почве.
Лучше подобрать растения, у которых есть только почки. Если растения с распустившимися цветами - это ваш единственный выбор, будьте готовы ради здорового сада или огорода срезать цветки до подсадки.
Всегда проверяйте корни перед покупкой растений. Конечно, если корни находятся в совершенно ужасном состоянии, то вы это заметите, только взглянув на растение. Если же корни просто немного повреждены, вы можете не увидеть этого сразу.
Осмотрите корни очень внимательно. При любых признаков коричневатости, гнилости или мягкости не покупайте растение. Корни всегда должны быть твердыми, с отлично сформированной структурой, которая держит почву вместе. Если есть чрезмерное количество корней и немного земли, или кучка почвы с корнями, не стоит покупать это растение.
Можно спросить у сотрудников питомника о растениях, на которых вы нашли дефекты. Возможно, они смогут удовлетворительно объяснить причины их появления.
Тщательно ищите и выбирайте, будьте уверены, вы найдете здоровые растения для вашего сада и огорода.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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