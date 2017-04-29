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Клюква для похудения
Переглядів Переглядів: 67  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 14:41
Большинство девушек пытается сбросить избыточные килограммы, садясь на различные диеты, делая специальные упражнения и используя определенные чаи. Однако лишь немногие из них догадываются о полезных свойствах клюквы при похудении.
Клюква содержит очень мало калорий. Квалифицированные специалисты определили, что эта ягода является прекрасным природным антиоксидантом. По этой причине клюкву рекомендуется употреблять в пищу людям, страдающим избыточным весом. Помимо этого, она будет полезна также и людям с нарушенным обменом веществ.
Благотворное влияние клюквы на процесс похудения обуславливается тем, что в ягодах содержится клетчатка, которая входит в их состав и не даёт излишка калорий, однако при этом избавляет организм от шлаков и токсинов. Кроме всего прочего, в клюкве содержатся также дубильные вещества, которые активизируют процессы обмена веществ в человеческом организме.
Эта ягода хороша также тем, что улучшает процесс усвояемости питательных веществ, способствуя повышенной секреции панкреатического и желудочного соков. Благодаря этим свойствам клюква рекомендуется для лечения, а также профилактики разных заболеваний пищеварительного тракта, таких как: колиты, гастриты (лишь с пониженным уровнем кислотности), при заболеваниях печени и воспалении поджелудочной железы. Эта ягода имеет волшебное действие на организм человека в целом. Многие люди нередко используют её для излечения от многих заболеваний. Клюква особенно хороша для людей, которые хотят похудеть, однако не способны или не желают насиловать свои организмы физическими упражнениями и жесточайшими диетами.
Регулярное употребление клюквенных ягод в пищу или напитка, приготовленного из них, благотворно сказывается на пищеварительном процессе. Заодно нормализуются процессы обмена, а холестерин и лишняя вода выводятся из организма.
Клюквенная диета не исключает все продукты питания, оставив только клюкву. Это особая система питания, предусматривающая включение этой ягоды в ежедневное меню человека.
Клюквенная диета
Утром, перед первым приемом еды, нужно выпить стаканчик клюквенного напитка. После этого все приемы пищи следует начинать с употребления горсти ягод клюквы или одного стаканчика напитка из этих ягод.Чтобы данная диета дала ощутимые результаты, нужно внести некоторые изменения в свой пищевой рацион. Во-первых, снизить калорийность пищи, которая употребляется в течение суток, за счет исключения жареных блюд и жирной еды. Во-вторых, необходимо взять за правило каждый день за ужином (или за обедом) кушать квашеную капусту непосредственно с клюквой.
Противопоказания к диете
Клюквенная диета не подойдет людям, которым уже более шестидесяти лет. Также она противопоказана при кислотности желудка (повышенной). Не стоит применять эту диету при слабых зубных эмалях, поскольку кислоты, содержащиеся в ягодах, будут на эмаль разрушающе воздействовать. Необходимо учитывать также то, что ягоды клюквы могут провоцировать возникновение изжоги. Употребление этой ягоды не рекомендуется сочетать с блюдами из макарон и картофеля. Если имеются проблемы с желудком, правильнее отказаться от выпечки, содержащей клюкву, чтобы не получилось расстройство желудка.
Как приготовить напиток из клюквы для похудения?
Чтобы приготовить клюквенный напиток необходимо взять целый стакан ягод, размять вилкой, соединив с мёдом (по вкусу). При желании мёд разрешается заменить сиропом из винограда или шиповника. Получившуюся смесь нужно развести в трех стаканчиках воды и на протяжении суток пить непосредственно перед принятием пищи. Такой напиток не только помогает избыться от избыточных килограммов, но и приносит максимальную пользу организму.Существует и иной способ приготовления напитка из клюквы. Достаточно выдавить из свежих ягод две столовые ложечки сока и разбавить их стаканчиком воды.
При условии соблюдения клюквенной диеты, за одну неделю можно сбросить до трёх килограммов избыточного веса. Чтобы сделать эффект быстрым и стойким, необходимо придерживаться ещё и правильной системы питания. Однако не стоит «сидеть» на этой диете слишком долго. Кислоты, которые содержатся в клюкве, причём в большом количестве, способны нанести вред системе пищеварения, спровоцировать воспаление кишки (прямой), а также расстройство желудка.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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