Как наращивать ногти в домашних условиях?

Многие девушки, которые хотя бы раз наращивали ногти, задумывались о том, как наращивать ногти самостоятельно, и можно ли это делать. Такое желание вызвано экономией средств, отсутствием времени и банальным интересом. Безусловно, делать это можно, но вам понадобятся определенные знания и материалы. Никто не может дать вам гарантию, что у вас получатся идеальные ногти с первого раза.

Наверное, все знают, что для наращивания существуют такие материалы, как гель и акрил, разница между которыми заключается в процессе затвердения. Как отмечают профессионалы, новичкам в домашних условиях лучше работать с гелем, так как этот материал нетоксичен, не имеет резкого запаха. Но при помощи геля трудно самостоятельно добиться четких форм и линий, как при использовании акрила.

Также используют разные основы – это типсы и формы. Сейчас наиболее распространено наращивание на типсы, так как они ускоряют весь рабочий процесс практически в два раза.

Чтобы научиться, как наращивать ногти, вам необходимо обзавестись специальными приборами, самый важный из которых, это ультрафиолетовая лампа. Если вы производите наращивание акрилом, то можете обзавестись самой недорогой моделью в 9 Вт. Если вы мечтаете работать с цветным гелем, то вам потребуется лампа мощностью 37 Вт с четырьмя элементами. Также вам необходимы лопатка для кутикулы, пилки, формы или типсы, специальный клей, кисти, пинцет, дезинфицирующие средства, дегидратор, специальные материалы для геля или акрила и закрепляющее покрытие и ccfl led лампа.

Рассмотрим простой вариант наращивания на типсы. Как правило, ногти получаются с первой попытки. Особое внимание уделите дезинфекции, обработайте все приборы. Теперь можно переходить к типсам: придайте им необходимую ширину, которая должна соответствовать ширине натурального ногтя, и форму.

Переходите к своим ногтям. Отодвиньте кутикулу лопаткой, удалите блеск и длину натурального ногтя с помощью специальной пилки. Делайте это аккуратно, чтоб не повредить пластину. Обработайте ногти дезинфицирующим и обезжиривающим средством и можете клеить типсы. Нанесите клей на ноготь и приложите типсу, надавив на нее, и так с каждым пальцем. Затем на часть натурального ногтя нанесите праймер и бондер, который сушится 2 минуты под ультрафиолетом. Теперь можно приступать к нанесению акрила или геля, который полимеризуют. Уф лампу купить можно на сайте. Это ответственный момент, от которого зависит красота ногтя. После этого удалите липкий слой, снимите погрешности пилкой и нанесите завершающее покрытие, которое необходимо подсушить 2 минуты.