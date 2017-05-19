На Рівненщині стартували військово-патріотичні змагання серед школярів

На Рівненському полігоні стартував обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Сімнадцять роїв-команд школярів із усієї області проживають у польовому таборі і змагаються як в інтелектуальних, так і спортивних конкурсах.

Щодня діти роблять ранкову руханку, проходять шикування, вечірню перевірку та несуть варту. А вечорами палять вогнище та змагаються у конкурсі кашоварів.



До проведення гри долучаються і рівненські військові, котрі знайомлять юних патріотів із умовами проходження служби.

Школярі демонструють свої вміння зі стройової підготовки, подолання смуги перешкод, стрільби з автоматів. А також змагаються в конкурсах «Рятівник», «Впоряд», беруть участь у майстер-класі «розбирання – збирання зброї».

Оцінюватимуть команди за зовнішній вигляд, організованість, якісне виконання впорядових наказів і військову підготовку.

Команда, яка переможе у загальному заліку, представлятиме Рівненщину на Всеукраїнському етапі військо-патріотичних змагань у серпні.