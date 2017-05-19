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На Рівненщині стартували військово-патріотичні змагання серед школярів
Переглядів Переглядів: 34  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 08:34
На Рівненському полігоні стартував обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
Сімнадцять роїв-команд школярів із усієї області проживають у польовому таборі і змагаються як в інтелектуальних, так і спортивних конкурсах.
Щодня діти роблять ранкову руханку, проходять шикування, вечірню перевірку та несуть варту. А вечорами палять вогнище та змагаються у конкурсі кашоварів.
На Рівненщині стартували військово-патріотичні змагання серед школярів

До проведення гри долучаються і рівненські військові, котрі знайомлять юних патріотів із умовами проходження служби.
Школярі демонструють свої вміння зі стройової підготовки, подолання смуги перешкод, стрільби з автоматів. А також змагаються в конкурсах «Рятівник», «Впоряд», беруть участь у майстер-класі «розбирання – збирання зброї».
Оцінюватимуть команди за зовнішній вигляд, організованість, якісне виконання впорядових наказів і військову підготовку.
Команда, яка переможе у загальному заліку, представлятиме Рівненщину на Всеукраїнському етапі військо-патріотичних змагань у серпні.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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