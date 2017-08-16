Концерт Олега Винника "Моя душа ..." - ПРЕМ'ЄРА - 2017!



Яскраве шоу в палаці "Україна", яким артист презентував нову програму "Моя душа ...". Спеціально для концерту була розроблена унікальна сценографія, що створює неповторну атмосферу для кожної пісні. Разом з суперхітами "Щастя", "Вовчиця", "Полон", "Ніно" на головному концертному майданчику країни прозвучали 6 абсолютно нових композицій Олега Винника, які музикант написав спеціально для виступу в Києві. Не обійшлося вечір і без сюрпризів. Приємною несподіванкою для публіки стала поява на сцені спеціального гостя - легендарного Кевіна Маккоя. Екс-соліст євродиско-групи Bad Boys Blue виконав знаменитий хіт 80-х You're Woman. А також підніс спеціальний подарунок, підготовлений спільно з Олегом, - прем'єру пісні "Юний ангел", яка є кавер-версією суперхіта групи Bad Boys Blue Pretty young girl. Музиканти виконали композицію дуетом на англійській і російській мовах.