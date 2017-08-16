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Потяг, який курсував з України до Польщі, змінює маршрут



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Концерт Олега Винника "Моя душа ..." - ПРЕМ'ЄРА - 2017!
Переглядів Переглядів: 175  Обговорень Обговорень: (0) 16-08-2017, 13:14

Яскраве шоу в палаці "Україна", яким артист презентував нову програму "Моя душа ...". Спеціально для концерту була розроблена унікальна сценографія, що створює неповторну атмосферу для кожної пісні. Разом з суперхітами "Щастя", "Вовчиця", "Полон", "Ніно" на головному концертному майданчику країни прозвучали 6 абсолютно нових композицій Олега Винника, які музикант написав спеціально для виступу в Києві. Не обійшлося вечір і без сюрпризів. Приємною несподіванкою для публіки стала поява на сцені спеціального гостя - легендарного Кевіна Маккоя. Екс-соліст євродиско-групи Bad Boys Blue виконав знаменитий хіт 80-х You're Woman. А також підніс спеціальний подарунок, підготовлений спільно з Олегом, - прем'єру пісні "Юний ангел", яка є кавер-версією суперхіта групи Bad Boys Blue Pretty young girl. Музиканти виконали композицію дуетом на англійській і російській мовах.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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