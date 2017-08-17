Потяг, який курсував з України до Польщі, змінює маршрут

Потяг, який курсував із України до польського міста Холма змінює маршрут: із 24 серпня він стартуватиме не з Ковеля Волинської області, а зі Здолбунова Рівненської області.

В УЗ наголошують, що таким чином ще три міста західного регіону – Здолбунів, Рівне та Ківерці – отримають пряме залізничне сполучення з Польщею.

Уже невдовзі поїзд відправлятиметься зі Здолбунова о 9:00 і прибуватиме до Холма о 13:41. У зворотному напрямку відправлення з Холма відбуватиметься о 14:51 з прибуттям до Здолбунова о 22:05.