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Потяг, який курсував з України до Польщі, змінює маршрут
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17-08-2017, 07:54
Потяг, який курсував із України до польського міста Холма змінює маршрут: із 24 серпня він стартуватиме не з Ковеля Волинської області, а зі Здолбунова Рівненської області. В УЗ наголошують, що таким чином ще три міста західного регіону – Здолбунів, Рівне та Ківерці – отримають пряме залізничне сполучення з Польщею. Уже невдовзі поїзд відправлятиметься зі Здолбунова о 9:00 і прибуватиме до Холма о 13:41. У зворотному напрямку відправлення з Холма відбуватиметься о 14:51 з прибуттям до Здолбунова о 22:05.