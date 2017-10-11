Нерухомість Рівненщини поповнила місцеві бюджети на майже 36 мільйонів гривень

З початку 2017 року власники нерухомості Рівненської області перерахували до місцевих бюджетів 35,8 млн. грн., що на 82 %, або на 16,1 млн.грн. більше надходжень січня-вересня 2016 року.

Безперечним лідером у сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є власники майна – юридичні особи, ними сплачено майже 23 млн грн., що на 8,5 млн.грн. більше ніж за аналогічний період минулого року .

Нагадуємо, що платники - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до фіскальних органів області за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Внесок платників – фізичних осіб протягом січня-вересня поточного року майже 13 млн. грн., що на 7,6 млн. грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року. Громадяни сплатили податок у 2017 році за минулий рік за ставками і з урахуванням пільг 2016 року.

Про суму нарахованого податку на нерухоме майно громадян – фізичних осіб повідомляють фіскальні органи області за місцем податкової адреси, вручаючи податкові повідомлення-рішення до 1 липня звітного року. У разі незгоди з визначеною у податковому повідомленні сумою податку громадяни мають право звернутися до податкового органу за місцем реєстрації та провести звірку даних. Однак, зробити це вони мають протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення, адже по завершенню цього терміну до моменту сплати податку буде нарахована пеня.

ГУ ДФС у Рівненській області.