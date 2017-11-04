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Підозрюваного у вчиненні ДТП, в якій загинули 3-річна дитина і її дідусь, взято під варту без права внесення грошової застави
Переглядів Переглядів: 105  Обговорень Обговорень: (0) 4-11-2017, 09:50
Під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди, що спричинило загибель двох осіб (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 286 КК України).
На підставі здобутих слідчим спільно із прокурором доказів встановлено, що 48-річний житель Рівненського району, керуючи 19.10.2017 автомобілем «Тойота-Фортуна», у с. Колоденка перетнув суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з іншим транспортним засобом. Пасажири останнього – 3-річна дівчинка та її 51-річний дідусь загинули, а також отримав тілесні ушкодження інший учасник автопригоди.
Водію автомобіля «Тойота-Фортуна» обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину та стосовно нього Рівненським міським судом за ініціативи прокуратури Рівненської області застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.
Апеляційний суд Рівненської області 02.11.2017 з урахуванням принципової позиції прокурора постановив залишити без змін ухвалу суду першої інстанції про застосування вказаного запобіжного заходу, а апеляційну скаргу захисника підозрюваного – без задоволення.
На даний час тривають подальші слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та скерування обвинувального акта до суду.
Санкція статті КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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