Два посадовці комунального підприємства - керівник та головний енергетик підозрюються у корупційному злочині

За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області у кримінальному провадженні 16.11.2017 повідомлено про підозру керівнику та головному енергетику одного із комунальних підприємств області у одержанні неправомірної вигоди, вчиненої за попередньою змовою за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На підставі зібраних у ході досудового розслідування доказів встановлено, що підозрювані, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, одержали від підприємця неправомірну вигоду у розмірі 18 тис грн за організацію виконання комунальним підприємством робіт щодо підключення до електромереж камер відеоспостереження без укладення договору на виконання вказаних робіт.

Корупційну діяльність посадовців комунального підприємства було викрито та припинено у жовтні цього року працівниками прокуратури Рівненської області спільно із співробітниками Управління Служби безпеки України в Рівненській області та Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Вирішується питання про застосування запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від займаних посад.

Довідково: за вказане кримінальне правопорушення передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.