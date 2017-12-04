На Рівненщині платники податків перерахували більше 33 мільйонів гривень за користування водою

ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що за 11 місяців 2017 року до Зведеного бюджету області надійшло майже 33,4 млн. грн. рентної плати за спеціальне використання води, що на 10 відсотків, або 3 млн.грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

Фахівці органів ДФС зазначають, що надходження рентної плати за спеціальне використання води у рівних частинах належать Державному та обласному бюджетам.

Рентна плата, яка надходить до обласного бюджету, має велике значення для фінансування потреб бюджетної сфери Рівненщини, соціальних програм, а також дає можливість планувати проведення додаткових заходів, спрямованих на розвиток області.

ГУ ДФС у Рівненській області.