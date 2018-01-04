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Український ринок праці: 3 людини на 1 вакантне місце і підвищення зарплат
Переглядів Переглядів: 72  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 12:47
У 2017 році ринок праці мав свої підйоми та спади, але загалом виявився не складнішим, ніж попередні роки. Протягом 2017 року спостерігалося зростання кількості робочих пропозицій практично у всіх профсферах. З початку року кількість вакансій збільшилася на 28%. Приблизно на чверть зросла і кількість резюме, передає hh.ua.
- Частина компаній змогла адаптуватися до непростих економічних умов. Більше того, 63% компаній спрямували ресурси на пошук нових можливостей для розвитку. Деякі роботодавці не тільки шукали нові шляхи для розширення компаній та зміцнення своїх позицій на ринку у своїй галузі, а й активно набирали працівників на новостворені робочі місця та у нові підрозділи компаній, - розповіли у компанії.
Щодо майбутніх тенденцій роботодавці налаштовані позитивно. Майже половина з них прогнозує розвиток і розширення бізнесу, а на стабільну роботу сподівається ще 20% роботодавців.
Регіональні тенденції залишаються стабільними. Найбільше пропозицій роботи у столиці. Тут найактивніше шукали ІТ-спеціалістів, маркетологів та спеціалістів з продажів. У регіонах також більшою мірою були затребувані працівники сфери «Продажі» та «ІТ, телеком», але, крім цього, пропонувалися вакансії для фахівців сфер «Виробництво» та «Робітничий персонал».
У структурі попиту та пропозиції вже не перший рік до найбільш затребуваних сфер входять «ІТ, телеком», «Продажі», «Маркетинг», «Транспорт» і «Початок кар’єри». У цих сферах активно шукають фахівців. Серед пошукачів найбільш активними залишаються молоді спеціалісти. Частка резюме таких пошукачів у 2017 році склала 16%.
Конкуренція на ринку праці другий рік поспіль залишається на рівні 3 людини на 1 вакантне місце (hh-індекс – співвідношення кількості резюме до кількості вакансій). У регіонах показники hh-індексу коливалися у межах від 1 до 4. Серед іншого це пов’язано із сезонними коливаннями ринку, сферою діяльності компаній, рівнем їхнього розвитку тощо. Регіональний фокус демонструє, що найнижча конкуренція спостерігалася у західному регіоні, тоді як найвища – у Києві, Херсонській, Сумській і Запорізькій областях. Аналіз ринку праці по галузях показує, що найвища конкуренція впродовж останніх років залишається у категорії «Вищий менеджмент» – близько 13 осіб на одну робочу пропозицію. Мінімальна конкуренція у таких сферах, як «Страхування», «Робітничий персонал», «Інсталяція та сервіс», «Консультування» та «Автомобільний бізнес».
2017 року відбулося підвищення заробітних плат. У частині компаній (36%) зарплати підвищили усім співробітникам, ще у третині – підвищили тільки тим, хто виконав або перевиконав план/KPI. Порівняно із попереднім роком простежується тенденція прив’язки зарплат до ефективності роботи співробітника. Частка компаній із такою системою оплати праці порівняно із 2016 роком зросла на 15%. Підходи до матеріальної та нематеріальної мотивації у майже половині українських компаній не змінилися. Втім, є частина підприємств, які все ж вдаються до використання різних підходів та інструментів мотивації співробітників, намагаючись виявити найефективніші.
Прогнози щодо рівня зарплат у майбутньому роботодавці не ризикують давати, пояснюючи це складністю щось прогнозувати у наявних економічних умовах.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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