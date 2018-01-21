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Судитимуть декана факультету Рівненського університету, який ..
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Судитимуть декана факультету Рівненського університету, який одержав 1,4 тис дол США неправомірної вигоди
Переглядів Переглядів: 101  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 12:51
За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою декана факультету одного із університетів в м. Рівне у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).
Обвинувальний акт стосовно посадовця вищого навчального закладу скеровано до Рівненського міського суду для розгляду.
Встановлено, що освітянин у серпні 2017 року одержав 1,4 тис дол США за сприяння у зарахуванні двох абітурієнтів на денну форму навчання.
Корупційну діяльність, пов’язану із вступною кампанією, було викрито та припинено працівниками прокуратури Рівненської області, Головного управління Національної поліції в Рівненській області та Управління Служби безпеки України в Рівненській області одразу після одержання деканом неправомірної вигоди.
Стосовно підозрюваного судом застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Довідково: за вказане кримінальне правопорушення передбачена відповідальність у виді штрафу від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від 3 до 6 місяців, або позбавленням волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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