Судитимуть декана факультету Рівненського університету, який одержав 1,4 тис дол США неправомірної вигоди

За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою декана факультету одного із університетів в м. Рівне у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Обвинувальний акт стосовно посадовця вищого навчального закладу скеровано до Рівненського міського суду для розгляду.

Встановлено, що освітянин у серпні 2017 року одержав 1,4 тис дол США за сприяння у зарахуванні двох абітурієнтів на денну форму навчання.

Корупційну діяльність, пов’язану із вступною кампанією, було викрито та припинено працівниками прокуратури Рівненської області, Головного управління Національної поліції в Рівненській області та Управління Служби безпеки України в Рівненській області одразу після одержання деканом неправомірної вигоди.

Стосовно підозрюваного судом застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Довідково: за вказане кримінальне правопорушення передбачена відповідальність у виді штрафу від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від 3 до 6 місяців, або позбавленням волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.