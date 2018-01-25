Знищення швидкої допомоги призведе до подальшого скорочення населення України

Сьогодні по всій країні медики швидкої допомоги розпочали тижневу акцію протесту — рівно о 12.00 вони включили на автомобілях сирени, щоб висловити свою незгоду з планами уряду ліквідувати службу екстреної медичної допомоги та перетворити її на медичне таксі. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

За її словами, акція протесту медиків швидкої триватиме тиждень. Лікарі сподіваються привернути до проблеми увагу суспільства та розраховують на його підтримку.

“Знищення “швидкої” нанесе значного удару по людському потенціалу України, адже знизить якість надання екстреної допомоги, призведе до суттєвого збільшення смертності під час госпіталізації важко хворих і травмованих, а також сприятиме подальшому скороченню кількості населення в Україні”, — заявила Ольга Богомолець.

Як зауважила народний депутат, десятиліттями ці героїчні люди виїжджали на допомогу до пацієнтів за першим викликом, часто ризикуючи навіть власним життям. Для західних країн дипломований лікар у швидкій — це диво, адже там вони не погоджуються працювати по лінії швидкої.

На Заході замість лікарів їздять парамедики, які володіють найпростішими навичками надання першої допомоги і головне завдання яких швидко доставляти людей до лікарень. Так само тепер хочуть зробити і в нас.

За словами Ольги Богомолець уряд, впроваджуючи так звану “медреформу”, не врахував низку принципових проблем, властивих для України: погані дороги, довгі відстані до лікарень, велику кількість сільського населення та незадовільну якість автопарку. За таких умов, на переконання депутата, десятки тисяч пацієнтів щороку вмиратимуть ще до лікарні: парамедики просто не встигнуть їх довезти без термінової висококваліфікованої медичної допомоги від лікаря-фахівця.

Ольга Богомолець закликала громадян України виступити за збереження швидкої медичної допомоги, та підписати відповідну петицію до Кабміну, розміщену на урядовому порталі. В іншому випадку дуже скоро українці опиняться без кваліфікованої екстреної допомоги і будуть покинуті державою напризволяще.



Прес-служба народного депутата Ольги Богомолець.