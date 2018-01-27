 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Прокуратура області завершила досудове розслідування стосовн ..
Прокуратурою Рівненської області забезпечено об’єктивне досудове розслідування та процесуальне керів ...


Графік роботи «мобільних офісів» у лютому
Вже на наступному тижні спеціалісти прийматимуть мешканців Рогізненської сільради Демидівського, Сли ...


«Кіборга» з ОДА відзначив командувач ОК «Захід»



Судитимуть 4 учасників організованої злочинної групи, які за ..
Прокуратура Рівненської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 осіб – ...


Підприємства Рівненщини перерахували маже 20 мільйонів гриве ..
У Рівненській області за 2017 рік понад 3 тис. платників екологічного податку перерахувалидо зведено ...


З початку року бізнесу Рівненщини повернуто з бюджету майже ..
За 2017 рік платникам ПДВ Рівненщини відшкодовано 587,5 млн. грн. податку на додану вартість, у том ...


Колишньому посадовцю Держгеокадастру в Рівненській області п ..
Повідомлено про підозру колишньому посадовцю Держгеокадастру в Рівненській області, який неправомірн ...
 
СБУ викрила анонімного «терориста» в Івано-Франківську
Переглядів Переглядів: 21  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 09:11
Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією впродовж доби викрили чоловіка, який здійснив неправдиві повідомлення про мінування міської лікарні, адмінбудівель СБУ й Національної поліції та кількох розважальних комплексів в Івано-Франківську.
Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець зламав мережу Wi-Fi однієї з міжнародних громадських організацій та, використовуючи Tor-браузер, розіслав електронною поштою анонімні повідомлення з погрозами. Співробітники СБ України, проаналізувавши інтернет-трафік із району дії Wi-Fi мережі встановили особу зловмисника.
Під час обшуку за місцем проживання «аноніма» правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, цифрові носії інформації з доказами відправлення неправдивих повідомлень.
Наразі встановлюється причетність «мінера» до здійснення інших анонімних повідомлень про загрозу вибухів в Івано-Франківську.
Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України, йому готується повідомлення про підозру в скоєнні злочину.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Служба безпеки України нагадує, ще незалежно від мотивів «анонімних терористів» їхні дії кваліфікуються згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті хибне повідомлення про мінування будь-яких об’єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторне таке повідомлення зловмисника може бути засуджено від чотирьох до восьми років.

Прес-центр СБ України.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • На Тернопільщині СБУ блокувала незаконну маршрутизацію міжнародного телефон ...
  • В Івано-Франківську СБУ викрила військового на пропозиції хабара
  • У Рівному СБУ затримала на хабарі депутата міської ради
  • У Львові за матеріалами СБУ до кримінальної відповідальності притягнуто 17- ...
  • Рівненська міліція спільно зі службою безпеки за декілька годин вирахували ...

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Тегі
    Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Культура, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, чоловіка

    Показати всі теги

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2017 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору