СБУ викрила анонімного «терориста» в Івано-Франківську

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією впродовж доби викрили чоловіка, який здійснив неправдиві повідомлення про мінування міської лікарні, адмінбудівель СБУ й Національної поліції та кількох розважальних комплексів в Івано-Франківську.

Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець зламав мережу Wi-Fi однієї з міжнародних громадських організацій та, використовуючи Tor-браузер, розіслав електронною поштою анонімні повідомлення з погрозами. Співробітники СБ України, проаналізувавши інтернет-трафік із району дії Wi-Fi мережі встановили особу зловмисника.

Під час обшуку за місцем проживання «аноніма» правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, цифрові носії інформації з доказами відправлення неправдивих повідомлень.

Наразі встановлюється причетність «мінера» до здійснення інших анонімних повідомлень про загрозу вибухів в Івано-Франківську.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України, йому готується повідомлення про підозру в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Служба безпеки України нагадує, ще незалежно від мотивів «анонімних терористів» їхні дії кваліфікуються згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті хибне повідомлення про мінування будь-яких об’єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторне таке повідомлення зловмисника може бути засуджено від чотирьох до восьми років.



Прес-центр СБ України.