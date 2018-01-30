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На Рівненщині надходження від користувачів корисних копалин склали майже 30 мільйонів гривень
Переглядів Переглядів: 70  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 16:09
За 2017 рік платники рентних платежів - надрокористувачі поповнили загальний бюджет країни на 28,3 млн. гривень. У порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 17 %, або на майже 4,1 млн. гривень.
Згідно з розподілом коштів до державного бюджету спрямовано майже 20,5 млн. гривень. Натомість у розпорядженні місцевих громад регіону залишилось більше 7,7 млн. гривень надходжень від користувачів надр.
На Рівненщині майже 600 суб’єктів господарювання зареєстровані платниками рентної плати за користування надрами. З них 88 надрокористувачів мають спеціальні дозволи на користування надрами для видобування корисних копалин.
Унікальний природно-ресурсний потенціал Рівненської області при його ефективному використанні є однією з найважливіших передумов стійкого розвитку регіону та якості життя, і тенденція до зростання надходжень рентних платежів сприятиме його збереженню і відновленню.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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