Прокуратура Рівненської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 осіб – ...
На Рівненщині надходження від користувачів корисних копалин склали майже 30 мільйонів гривень
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Вчора, 16:09
За 2017 рік платники рентних платежів - надрокористувачі поповнили загальний бюджет країни на 28,3 млн. гривень. У порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 17 %, або на майже 4,1 млн. гривень. Згідно з розподілом коштів до державного бюджету спрямовано майже 20,5 млн. гривень. Натомість у розпорядженні місцевих громад регіону залишилось більше 7,7 млн. гривень надходжень від користувачів надр. На Рівненщині майже 600 суб’єктів господарювання зареєстровані платниками рентної плати за користування надрами. З них 88 надрокористувачів мають спеціальні дозволи на користування надрами для видобування корисних копалин. Унікальний природно-ресурсний потенціал Рівненської області при його ефективному використанні є однією з найважливіших передумов стійкого розвитку регіону та якості життя, і тенденція до зростання надходжень рентних платежів сприятиме його збереженню і відновленню. ГУ ДФС у Рівненській області.